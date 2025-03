Thomas Müller wird in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr aktiver Fußballer beim FC Bayern sein. Ein entsprechender Bericht des Magazins kicker deckt sich mit SZ-Informationen: Besprochen werden soll intern nur noch der Zeitpunkt der offiziellen Verkündung. Müllers Vertrag läuft am Saisonende aus. Wie die Zukunft des 35-Jährigen dann aussehen könnte, ist offen. Er könnte in anderer Rolle beim FC Bayern tätig sein oder zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere bei einem Klub Fußball spielen, der nicht der FC Bayern ist.

Der 131-malige Nationalspieler war 2000 vom TSV Pähl in die D-Jugend des FC Bayern gewechselt. 2008 feierte er unter Jürgen Klinsmann sein Profidebüt. Mit 32 Titeln ist er der erfolgreichste Fußballer des Vereins. Insgesamt absolvierte er bislang 742 Pflichtspiele (247 Tore) für die Münchner - so viel wie kein anderer vor ihm. In dieser Saison spielt er unter Trainer Vincent Kompany jedoch nur eine Nebenrolle. Auch gegen St. Pauli war er erst kurz vor Schluss eingewechselt worden. Müller stand in dieser Saison in 23 Ligaeinsätzen lediglich achtmal in der Startelf.

Er würde die Vereinsikone „als Mensch und als Mitglied der Mannschaft auf jeden Fall behalten“, hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt betont. Aber, schränkte er ein: „Wenn die Situation so ist, dass er nur noch Aus- oder Einwechselspieler ist, dann würde ich ihm raten, aufzuhören. Das ist einer großen Karriere nicht würdig, als Ersatzspieler auf der Bank zu sitzen.“

Die Entscheidung des FC Bayern sei Müller bereits vor zwei Wochen in einem Gespräch mit Sportvorstand Max Eberl mitgeteilt worden, berichtete der kicker am Sonntag. Der Weltmeister von 2014 hätte dem Vernehmen nach gerne noch eine Saison angehängt. Allerdings möchten die Münchner den Routinier künftig in anderer Funktion einbinden.

Auf der einen Seite ist Müller auch als Persönlichkeit wichtig. Auf der anderen Seite ist er eben keine Stammkraft mehr und zählt zu den Top-Verdienern. Eberl ist angehalten, die Gehaltskosten zu senken. Zuletzt hatte der Rekordmeister neben den Verträgen von Alphonso Davies, Jamal Musiala und Joshua Kimmich auch den Vertrag des 39-jährigen Kapitäns Manuel Neuer nochmals um ein Jahr verlängert.