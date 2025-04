Die Karriere von Thomas Müller wird noch faszinierender, wenn er sie in München beendet

Auf dem Planeten Fußball gibt es kaum einen Verein, der so sehr der Tradition verhaftet ist wie Athletic Bilbao. Der spanische Erstligist beschäftigt ausschließlich Spieler (und Spielerinnen), die in einem engeren Sinne baskischer Herkunft sind. Bei Athletic erkennen sie deshalb womöglich besser als anderswo, wenn einem Wort namens Zugehörigkeitsgefühl an anderen Orten der Welt Ehre erwiesen wird. Ein Zufall jedenfalls ist es nicht, dass Athletic einem solchen Gebaren sogar offiziell huldigt – und seit 2015 alljährlich den One-Club-Award vergibt, als Belohnung für Treue zu einem Verein während der gesamten Profikarriere. Zuletzt erhielt diesen Loyalitätspreis der Italiener Giuseppe Bergomi (Inter Mailand), 2017 nahm ihn Sepp Maier vom FC Bayern entgegen, 2020 Pia Wunderlich (FFC Frankfurt), 2022 Jennifer Zietz (Turbine Potsdam). Und aktuell verfügt die Bundesrepublik über einen weiteren Anwärter auf den Preis: Thomas Müller, der offenkundig dem Ende seiner Zeit beim FC Bayern entgegensieht.