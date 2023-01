Thomas Müller will nicht aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Wo sein Platz beim DFB und beim FC Bayern ist, das ist aber so unklar wie selten.

Von Sebastian Fischer

Die Stühle im Al Aziziyah Boutique Hotel glänzen in goldener Farbe, wie so vieles in Katar. Das sei ja ein Thron, sagte Julian Nagelsmann, bevor er sich am Wochenende zur Pressekonferenz im Trainingslager des FC Bayern hinsetzte. Thomas Müller nahm an selber Stelle tags darauf kommentarlos Platz.

Müller kennt Katar schon länger, er war oft zu Besuch, so ein goldglänzender Stuhl dürfte ihn nicht mehr sonderlich beeindrucken. Und er hatte nicht vor, den Anlass am Montagmittag mit großer Bedeutung aufzuladen. Er grinste gut gelaunt und wartete auf die Fragen. Er wusste natürlich, worum es gehen würde.

Als er zuletzt in Katar vor einer Kamera ein Interview gegeben hatte, war Deutschland soeben nach drei Gruppenspielen bei der WM ausgeschieden. Müller hatte direkt in die Linse hineingesehen und zu den ARD-Zuschauern gesprochen. "Falls das mein letztes Spiel gewesen sein sollte, dann möchte ich noch ein paar Worte an die deutschen Fußball-Fans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute", sagte er. Es klang nach Rücktritt.

"Ich war nach dem Spiel sehr emotional", erklärte Müller nun, fünfeinhalb Wochen später, nur ein paar hundert Meter von jenem Stadion entfernt, in dem Deutschland das letztlich entscheidende Auftaktspiel gegen Japan mit 1:2 verloren hatte. Diesmal war er nicht emotional. Er sagte: "Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde." Er sagte: "Das Wann, das Ob und das Wie - das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden."

Müller spielt weiter Fußball für Deutschland, vielleicht auch bei der Heim-EM im kommenden Jahr ("Wenn ich im Frühjahr 2024 eine top Performance abliefere - why not?"), sofern Hansi Flick ihn nominiert - das war also der nachrichtliche Gehalt seines Auftritts, des ersten eines deutschen Nationalspielers nach der WM. So weit, so unspektakulär, könnte man sagen. Die Bedeutung ergab sich durch die Erwartungshaltung, er hätte womöglich doch etwas anderes verkünden können. Er sagte auch: "Falls ich nicht nominiert werde, obwohl ich es wollen würde, damit kann ich umgehen."

Es ist eine besondere Saison, die Müller im Alter von 33 Jahren erlebt. Seit er 2010 für die Nationalmannschaft debütierte, galt praktisch immer, was der damalige Bayern-Trainer Louis van Gaal festlegte: "Müller spielt immer." Danach haben zwar ein paar Trainer den gewagten Versuch unternommen, van Gaal zu widersprechen; Niko Kovac etwa oder Joachim Löw, als er 2019 bei einem Überraschungsbesuch in München verkündete, Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng fortan nicht mehr zu nominieren. Müller kam aber immer umso besser zurück, wurde zum weltweit herausragenden Fußballer in pandemiebedingt leeren Stadien, jedenfalls hörte man niemanden so deutlich, niemals war sein Wert so offensichtlich, als Organisator auf dem Platz. Und es hätte sich trotz seines fortschreitenden Alters vor ein paar Monaten wohl niemand gefunden, der seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern ernsthaft infrage gestellt hätte.

Müller konkurriert mit Musiala und Choupo-Moting um einen Platz in der Bayern-Elf

Diese Saison begann dann aber schon damit, dass beim FC Bayern auf Müllers Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld Jamal Musiala brillierte, den man inzwischen nicht mehr nur noch Deutschlands bestes Talent nennen muss, sondern mit ein paar guten Argumenten Deutschlands besten Fußballer nennen könnte. Müller spielte zwar, aber ihm gelang nicht so viel wie sonst: zwei Tore und drei Vorlagen in acht Bundesligaspielen.

Die Saison ging damit weiter, dass sich Müller verletzte und zusammengerechnet so lange ausfiel wie fast noch nie in seiner Karriere. Er verpasste insgesamt sieben Bundesligapartien hintereinander, mal weil er krank war, meistens aber mit nicht genau definierten Problemen an der Hüfte.

Dann kam die WM, Müller spielte drei Mal, wurde drei Mal ausgewechselt. Mit der Analyse des Turniers wollte er sich am Montag nicht lange aufhalten, viel Kritik an der deutschen Mannschaft übte er nicht, er wollte nicht ins Detail gehen. Einmal sagte er: "Wir wissen alle, dass wir nicht katastrophal Fußball gespielt haben, aber wir haben ein katastrophales Ergebnis mit nach Hause gebracht."

Fit ist er nun wieder, sagt er, "dem Rücken geht's gut". Dass er aber inzwischen mehr Zeit auf dem Trainingsgelände verbringe, um fit zu bleiben, das gab er zu. Er sagte es auf seine Weise. Er gehe nicht nur zum Physiotherapeuten, "um den Witz der Woche zu erzählen".

Ob und wenn ja wo Müller wieder spielen wird, wenn in zwei Wochen die Bundesliga weitergeht, ist in Katar auch Nagelsmann bereits gefragt worden, und er hat nicht mit van Gaal geantwortet. "Thomas ist ein bedeutender Spieler für Bayern, ein bedeutender Spieler für mich", sagte der Bayern-Trainer. "Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, gerade was Assists angeht, was auch die eine oder andere unkonventionelle Aktion im gegnerischen Strafraum angeht."

Nagelsmann nannte die Positionen in der offensiven Zentrale, im Mittelfeld und im Sturm als Optionen. "Eine der Positionen wird's werden", wahrscheinlich mal diese und mal jene. Aber entweder müsste Müller dann Musiala verdrängen oder in der Spitze Eric Maxim Choupo-Moting, der in Müllers Abwesenheit serienmäßig traf und die Offensivprobleme nach dem Abschied von Robert Lewandowski im Sommer kurzzeitig scheinbar im Alleingang behob.

Müller hat am Montag klaglos bestätigt, dass es beim FC Bayern ohne ihn ganz gut funktioniert hat. "Hoffentlich" würde es auch mit ihm wieder gut funktionieren, sagte er. Aber er klang dabei nicht zweifelnd.