Die Premiere eines Films über Thomas Müller wird begleitet von der Frage, ob seine einzigartige Karriere in diesem Sommer enden wird. Die Doku besticht mit knackiger Kritik an den Trainern Tuchel und Nagelsmann – und Einblicken in Müllers private Welt.

Von Philipp Schneider

Gleich zur Begrüßung fängt die Kamera Thomas Müller ein in seinem liebsten Kleidungsstück: dem Trikot der Nationalmannschaft. Sie zeigt ihn noch nicht beim Toreschießen, Stochern oder Räumedeuten. Sie zeigt ihn bei dem, was ihn noch in Jahrzehnten in der Rückschau unverkennbar machen wird. Thomas Müller redet und arbeitet. Müller arbeitet beim Reden.