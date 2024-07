Alles begann mit Diego Maradona: Nach 14 Jahren wird Thomas Müller seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft wohl beenden. Die Rolle, die er in der DFB-Elf zuletzt für sich erfunden hatte, dürfte er nun auch beim FC Bayern ausfüllen.

Von Christof Kneer

Toni Kroos wusste, was er tat, aber das allein reichte nicht, um eines der drei unglaublichsten Fußballspiele in Gang zu bringen, die jemals stattgefunden haben werden. Unerlässlich fürs Gelingen war auch, dass Miroslav Klose wusste, was er gleich tun würde, und selbst das war noch nicht genug. Dieses sehr unglaubliche Fußballspiel konnte nur unglaublich werden, weil Thomas Müller wieder mal mitdachte. Weil er nicht nur wusste, was er gleich tun würde, sondern auch die anderen beiden.