Thomas Dreßen in Val Gardena:"Ich kann noch Ski fahren"

Andreas Sander schlug verärgert mit seinem Skistock gegen ein Sturzpolster im Zielraum, Romed Baumann blickte verkniffen auf die Anzeigetafel, immerhin Thomas Dreßen riss erfreut die linke Faust hoch. Und so unterschiedlich die Reaktionen auch waren, am Ende hatten die deutschen Skirennläufer beim ersten Super-G des Winters eines gemeinsam: Vom Podium waren sie weit, weit weg, keiner kam beim nächsten Hundertstelkrimi auf der Saslong unter die ersten 15.

Beim knappen Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr vor Teamkollege Daniel Hemetsberger (0,02 Sekunden zurück) und dem Schweizer Marco Odermatt (0,03 Sekunden) war Dreßen der beste deutsche Protagonist - und mit Rang 18 bei einem Rückstand von 0,48 Sekunden in einem leichten Kurs ("der leichteste Super-G, den ich je gefahren bin", fand Odermatt) zeigte er sich zufrieden. "Für mich war das jetzt mal gut", sagte er, "weil ich gesehen habe: So ganz verlernt habe ich es nicht, ich kann noch Ski fahren."

Andreas Sander leidet noch unter den Nachwirkungen eines Sturzes

Am Tag zuvor bei der ersten Abfahrt in Gröden hatte er nur Rang 41 belegt, weil er sich so gut wie nichts zugetraut hatte. Ein "Wake-up-Call" sei das gewesen, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger über Dreßens Fahrt am Donnerstag. Die Reaktion: "Es waren immer noch Kleinigkeiten drin, die nicht hundertprozentig waren", sagte Dreßen. Doch wenn er damit so umgehe wie nun im Super-G - seinem ersten seit über einem Jahr - und nicht mangels Zutrauen "komplett abschwinge, dann passt das schon".

Mit dem Selbstvertrauen, das er nun neu geschöpft habe, werde er sich in der zweiten Abfahrt auf der Saslong am Samstag "leichter tun". Auch am Samstag wird freilich Gröden wieder Gröden sein, das heißt: Keiner darf sich seiner Platzierung sicher fühlen, sobald die Sonne hinter dem Langkofel hervorlugt. Auch Dreßen wurde von Spätstartern von Rang elf noch nach hinten geschoben. Ihm nahe kam nur Simon Jocher (20.), weit bis sehr weit zurück lagen Romed Baumann (28.), Josef Ferstl (46.) und Andreas Sander (51). Sander, beim Super-G im vergangenen März in Aspen noch Zweiter, litt erkennbar unter den Nachwirkungen eines Trainingssturzes vom Dienstag.