Rücktritt von Thomas Dreßen : "Fürs Hinterhergurken will ich mein Gestell nicht mehr opfern"

Thomas Dreßen kündigt in Kitzbühel in einer bewegenden Pressekonferenz seinen Rücktritt als Skirennläufer an. Am Samstag fährt er ein letztes Mal die Streif - der Deutsche Skiverband verliert einen der erfolgreichsten Alpinen seiner Historie.