Seit 1991 ist Thomas Bach Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC), seit 2013 ist er dessen Präsident, Ehrentitel Herr der Ringe, und in all den Jahren ist er nie als begnadeter Rhetor aufgefallen. Seine Vorträge glichen oft trockenen Jura-Vorlesungen, großzügig streute er die Füllgeräusche Äh und Öh ein. Umso beißender der Kontrast zu der Rede, die Bach am Freitag in Frankfurt hielt.