Kommentar von Thomas Kistner

Streng genommen ist das Internationale Olympische Komitee (IOC) gar kein Königreich, sondern eine Dachorganisation für viele Weltsportverbände. Aber das ist in Vergessenheit geraten unter dem seit 2013 regierenden Monarchen, Thomas Bach I. (der Deutsche). So wird es heute als normal empfunden, dass der König der Ringe sein Reich einem Nachfolger der Wahl vermachen will. Und dafür in gewohnter Listigkeit die Strippen zieht.