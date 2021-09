Interview von Javier Cáceres

Der Arbeitsalltag von Thilo Kehrer, 25, spielt sich seit 2018 in Saint-Germain-en-Laye ab, eine gute Stunde außerhalb von Paris. Dort liegt das Trainingszentrum von Paris Saint-Germain, dem teuer aufgerüsteten Starensemble der französischen Hauptstadt - dorthin wechselte Kehrer im Sommer 2018 vom FC Schalke 04, für 42 Millionen Euro, eine Rekordablöse für einen deutschen Verteidiger. Kehrer fühlt sich wohl in Paris, sagt er, als er zum Gespräch mit der SZ erscheint. Nicht in Klubuniform, sondern in unaufdringlichem Street-Urban-Chic. In Paris hat sich sein Leben nochmal verändert, vor zwei Jahren kam sein erstes Kind zur Welt. Sein Sohn habe ihm noch mal mehr Ruhe gegeben. "Aber er kann auch ein sehr aufgeweckter Junge sein", sagt Thilo Kehrer.