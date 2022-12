Na bitte, es gibt noch kreative Ideen - man muss nur mal drüber reden... Auch so könnte ein neues Sechziger-Stadion aussehen. Entweder mitten in Giesing - oder in der katarischen Wüste.

Von Markus Schäflein und Philipp Schneider

Die Frage, wo der TSV 1860 München Fußball spielen will, treibt den Klub seit Jahrzehnten um. Der zweitligataugliche Ausbau des Grünwalder Stadions steht an, aber es gibt noch einiges zu besprechen. Die SZ hat exklusiv den Stadiongipfel im Rathaus belauscht.

Es treten auf: Oberbürgermeister Dieter Reiter; 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer; 1860-Vizepräsident Hans Sitzberger; Investorenvertreter Anthony Power; Sportbürgermeisterin Verena Dietl; FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß; 1860-Präsident Robert Reisinger; 1860-Trainer Michael Köllner; eine Topfpalme.

Reiter: Willkommen die Herren und Dame. Wir erhoffen uns heute ein klares Bekenntnis des TSV 1860 München zum zweitligatauglichen...

Pfeifer: Wir bekennen uns zu gar nichts!

Sitzberger: Jetzt lass den Herrn Reiter doch erst mal ausreden, bevor wir uns wieder zu nix bekennen.

Power (ballt die Faust): Zum zweitligatauglichen Olympiastadion!

Reiter: Ich wollte eigentlich sagen, zum zweitligatauglichen Ausbau des Grünwalder Stadions. Aber das mit dem Olympiastadion ist natürlich eine ganz feine Idee. Da rennen Sie bei mir offene Drehtüren ein, Mr. Powers.

Power: Power!

Dietl: Das Olympiastadion ist aus meiner Sicht kein geeignetes Fußballstadion. Reden wir doch erst einmal über das Grünwalder.

Power: Wer spricht? Höre ich jetzt schon Stimmen?

Dietl: Huhu... hier! Hinter der Topfpalme. Als ich kam, meinte Herr Pfeifer, es sei kein anderer Platz mehr frei.

Pfeifer: War doch nur ein Vorschlag. Weil Sie doch so gerne nix sehen (lacht). Wie hinter der völlig sinnfreien Absturzsicherung im Grünwalder Stadion, die Sie unbedingt haben wollten, dachte ich. War nur nett gemeint!

Detailansicht öffnen Geballte Faust: Investoren-Vertreter Anthony Power. (Foto: M.i.S./Imago)

Dietl: Ich will nicht immer mit Ihnen streiten, Herr Pfeifer. Und es stimmt: Ich muss nicht immer alles sehen. Ich fühle ja dafür außergewöhnlich intensiv. Und ich fühle ganz intensiv und konkret, dass wir das Grünwalder Stadion wunderschön und zweitligatauglich machen können, mit einer Kapazität von 18 600 Plätzen, zu einer gefühligen Löwenheimat. (summt "What a feeling" von Irene Cara aus dem Film "Flashdance")

Pfeifer: Das ist uns gefühlt viel zu wenig! Wir wollen mehr Plätze, und es muss erstligatauglich sein. Was auch ganz cool wäre: Wenn wir unser Wlan nicht immer selbst mitbringen müssten zu den Heimspielen. Oder die Banden für die Bandenwerbung!

Hoeneß (betritt den Raum): Banden? Was für Banden? Ja ist denn schon wieder Stadiongipfel mit den Wildmosers?

Sitzberger: Das ist ja der Uli Hoeneß! Ja, Mensch. Was macht der denn hier?

Hoeneß: Unsere U23 spielt ja auch im Grünwalder Stadion, falls Sie das schon vergessen haben. Übrigens: einfach so. Oder hat schon irgendjemand mal drüber nachgedacht, ob das a) notwendig oder b) überhaupt sinnvoll ist? (lacht) Egal: Ich darf jetzt jedenfalls hier sein.

Reisinger: Scheiß FC Bayern!

Hoeneß: Ja, ja. Wir stunden euch immer noch die Miete von anno dazumal, und dafür werden wir beschimpft. Wir können doch nichts dafür, dass ihr euch unbedingt wieder in dieser Bruchbude einmieten wolltet. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Allianz Arena eine ganz, ganz große Chance für Sechzig gewesen wäre, wenn ihr sie richtig genutzt hättet. Und den Hamada, den Dings, äh, den hab doch auch ich euch vermittelt.

Power: Good afternoon, my Name is Anthony. Ich bin der Statthalter von Hama..., äh, Mr. Hasan. Dürfen wir denn bitte, bitte, bitte wieder zurück in die Arena?

Hoeneß (lacht): Natürlich nicht. Das ist doch der ganze Witz hier!

Reiter: Also hätten wir zumindest eine Option schon mal ausgeschlossen. Da haben wir ein handfestes Ergebnis des Stadiongipfels, mit dem wir die Öffentlichkeit vera..., äh, versorgen können.

Detailansicht öffnen Trikotübergabe: Uli Hoeneß mit Oberbürgermeister Dieter Reiter und dessen Ehefrau Petra. (Foto: Catherina Hess)

Dietl: Aber jetzt wollen wir doch mal konstruktiv über das Grünwalder Stadion reden. Es wurde ja bereits das Flutlicht erneuert...

Hoeneß: Nanu? Sind Bauchredner anwesend?

Reisinger, Sitzberger, Pfeifer, Power (brüllen unisono): Hinter der Topfpalme!!!

Dietl: Huhu, Uli!... hier! (der Zuschauer sieht kurz Dietls Kopf neben der Palme auftauchen, sie lächelt)

Reisinger: Ihr duzt euch?

Dietl: Also ich sehe euch alle gefühlt ganz wunderbar! Jedenfalls: Wir haben schon erste, tolle Baumaßnahmen durchgeführt. Die Absturzsicherungen sind doch nur der erste Schritt auf einer langen Reise. Wer heute als echter Löwe ins Stadion pilgert, der fühlt ganz intensiv: Hier wächst etwas zusammen!

Hoeneß: Also, ich meinte bei meinem letzten Besuch im Grünwalder ganz konkret zu fühlen, dass nicht mehr viel fehlt, und es bricht alles zusammen.

Köllner (grüßt im Oberpfälzer Dialekt): Woubuwabouhu!

Sitzberger: Das ist ja der Herr Köllner. Was macht der denn hier?

Köllner: Ich war ja bei der WM in Katar und bringe tolle Neuigkeiten mit. Ich muss sagen, wirklich ein super Land mit unglaublich sympathischen und gastfreundlichen Menschen. Absolut genial, was die dort auf die Beine gestellt haben. Da könnten wir uns in Giesing eine Scheibe abschneiden. Und jetzt kommt's: Ich habe auch mit einem hochrangigen Vertreter von Qatar Airways gesprochen, die wollen bei uns ganz groß einsteigen.

Hoeneß: Nix da, die bleiben bei uns!

Power (singt): It's getting, it's getting, it's gettin' kinda hectic!

Reisinger (summt mit): Ist das nicht "I've got the power" von Snap?

Power (singt weiter): I've got the power, ower, ower!

Reisinger: Mensch, Anthony, ich werd' ja fast sentimental: Jetzt haben wir endlich mal was gemeinsam!

Detailansicht öffnen Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und Präsident Robert Reisinger. (Foto: M.i.S./Imago)

Köllner: Power hin, Power her: Die Katarer wollen jedenfalls weg von den Bayern, wegen diesem Rechtsreferendarwichtigfurz Michael Ott, der sie ständig auf der Jahreshauptversammlung beleidigt.

Hoeneß (lacht): Und dann wollen sie ausgerechnet zu den Sechzigern, die meinen Investor, den Hamada, äh, Dings, dauernd kritisieren? Und sogar sein Gesicht auf Plakaten durchstreichen?!

Köllner: Wollen sie. Sie interessieren sich für ein konkretes Namenssponsoring und schlagen vor, die Bruchbude in "Das Qatar-Airways ihr Grünwalder Stadion und Notlandebahn" umzubenennen.

Hoeneß: Ja, du bist mir mal ein feiner Schlaumeier! Wir wollen bestimmt keine Einflugschneise oberhalb der Säbener Straße.

Sitzberger: Na, na, Herr Hoeneß. An zu viel Lärm und Verkehr sind Sie doch gut gewöhnt vom Tegernsee, wenn im Sommer die Sonne scheint und wir Münchner alle gleichzeitig kommen.

Hoeneß: Euch Löwen müsste man dringend mal wieder die Miete erhöhen! Oder zumindest alle Business Seats wegnehmen!

Pfeifer (brüllt): Die Miete wird ja schon wieder erhöht, obwohl sie angeblich gesenkt wird! Und Business Seats haben wir doch gar keine!

Dietl: Leute, Leute... Huhu! (der Zuschauer sieht Dietls rechte Hand neben der Palme winken) Wenn die Kaltmiete sinkt, weil es kein Wlan und keine Banden gibt, dann müssen wir eben die Nebenkosten solange erhöhen, bis unser Bewertungsamt mit seiner Bewertung wieder zufrieden ist.

Hoeneß: Ist doch völlig logisch, so hat unser Bewertungsamt, der Karl Hopfner, in unserer Arena auch immer die Miete für unseren Mieter ausgerechnet.

Dietl: Genau, Uli. Und es ist ja nicht so, als hätten die Löwen nicht vor dem Umzug ins Grünwalder genau gewusst, dass sie dann genauso wenig Einnahmen aus Business Seats haben würden wie vorher in der Allianz Arena. Obwohl es da ja sogar Business Seats gab.

Köllner: Das raff ich jetzt nicht. Was ich aber raffe: Die Katarer sagen, der FC Bayern ist gar kein Fußballverein, sondern die Generalversammlung von Amnesty International. Während bei uns Löwen sogar Fans aus dem Stadion verwiesen werden, wenn sie investorenkritische Jutetaschen dabeihaben. Das finden die super. Wir würden sogar das 974 Stadion bekommen, das sie in Katar nach der WM abbauen und das dank der genialen Bauweise aus 974 Containern woanders wieder aufgebaut werden kann. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann sollen belgische Wanderarbeiter die Container in Galeeren über das Mittelmeer bis nach Genua rudern, dann geht es weiter mit Traktoren über den Brenner nach Giesing, die Belgier schicken wir mit dem neuen 49-Euro-Ticket nach Antwerpen zurück, für Kost und Logis ist rundum gesorgt. Na, ist das was?

Reisinger: Das 974 Stadion wollten sie doch nach Afrika tun.

Köllner: Da will es aber keiner haben. So hat sich für uns die einmalige Gelegenheit...

Sitzberger: Container hätte ich in meiner Firma auch genug, die kann man noch draufstapeln.

Dietl: Noch höher geht nicht! Sonst beschwert sich der Bund der Steuerzahler wieder bei uns, dessen Mitglieder teilweise direkt neben dem Stadion wohnen und schon jetzt kaum noch aus dem Küchenfenster gucken können.

Hoeneß: Wieso bestellt ihr Schlaumeier zu den 974 Containern nicht noch 886 dazu?

Reisinger: Scheiß F...! ... Äh, wieso das denn?

Hoeneß: Dann könnt ihr das 974 Stadion 1860 Stadion nennen! Ihr steht doch auf so Zahlenspielchen, weil die Zahlen in der Tabelle euch immer so traurig machen.

Power (zündet sich eine Zigarre an): Wie schlau ist das denn? Da muss ich gleich mal Mr. Hama..., äh, Mr. Hasan anrufen.

Hoeneß: Hamada weiß schon Bescheid, wir waren gestern erst zusammen golfen mit Ziffzer, der hatte doch die schlaue Idee.

Reisinger: Der falsche Fuffzger! Scheiß rotes U-Boot!

Reiter: Moment, Moment! Wir können nicht 1860 nagelneue Container in Giesing stapeln, das wäre ja kein Umbau im Bestand. Und wir haben in der Landeshauptstadt München gar kein anderes Grundstück frei für so eine Container-Lösung. Die Container-Kinder müssen doch auch noch in Container-Kitas gesteckt werden, wenn wir endlich mal ein paar Erzieher:innen finden.

Sitzberger: Haben Sie da gerade einen Doppelpunkt gesprochen?

Köllner: Freunde, nicht zanken! Wir haben uns doch längst eine geniale Alternative überlegt, also ich (klopft sich zufrieden auf die Brust). Ich habe mit Qatar Airways ausgemacht, dass wir Giesing originalgetreu in Doha nachbauen könnten, direkt neben Klein-Venedig. Mit dem Grünspitz, dem Riffraff, dem Schaumamoi. Alles dabei! Statt dem Canale Grande mit den Gondeln gibt es dort die Grünwalder Straße mit der Tram 25! Und da bauen wir dann das Stadion hin. Als Bier machen wir Apfelsaftschorle mit Sahne obendrauf. Und die Fans könnten zu Sonderkonditionen mit Qatar Airways anreisen!

Detailansicht öffnen Geniale Ideen: Trainer Michael Köllner. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Pfeifer: Genial. Dann sparen wir uns das viel zu teure MVV-Kombiticket! Wenn man das mal mit Zwickau vergleicht...

Dietl: Jetzt vergleichen Sie doch nicht immer alles mit Zwickau, Sie Pfeifer... äh Pfeife! Sechzig ist nicht in Zwickau verwurzelt, sondern in München.

Reisinger: In Giesing! Es geht um Giesing, Verena! Das kann man nicht so simpel in der Wüste nachbauen wie Venedig, Herr Köllner. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass Sie sich nur zu Themen äußern sollen, bei denen Sie sich auskennen: also zu gar keinen (lacht).

Köllner: Ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann sagen, was ich will. Das können Sie ja auch, bloß, dass es bei Ihnen immer ein Geschmarre ist.

Reisinger: Also, das Katar-Stadion werden wir vom e.V. verhindern, notfalls mit 50+1. Allein schon wegen der Menschenrechte der Belgier auf der Galeere...

Sitzberger: Jawoll! Menschenrechte sind gut!

Hoeneß: Das war ja klar, dass die alte Leier jetzt wieder kommt. Kann mir jemand ein Handy leihen? Ich muss dringend im Doppelpass anrufen...

Reiter: Ok. Halten wir fest: Allianz Arena klappt nicht! Katar klappt nicht! Das sind doch zwei handfeste Ergebnisse! (schaut auf die Uhr) Ich würde deshalb jetzt gerne...

Dietl: Dann kehren wir doch mal wieder zum Grünwalder Stadion zurück, mit einer Kapazität von 18 000...

Pfeifer: Zu wenig! Viel zu wenig!

Reiter: Dann verklagt uns doch, wenn euch das zu wenig ist.

Pfeifer: Hm. Gar keine so schlechte Idee... Notier ich mir mal.

Hoeneß: Wieso spielt ihr nicht bei uns auf dem FC-Bayern-Campus? Da kann man was lernen, da gibt es günstige Miete, frische Luft, ausreichend Parkplätze. Ich bin völlig davon überzeugt, dass unser Campus nach unserer Allianz Arena die zweitgrößte Chance ist, die Sechzig jemals hatte!

Power: Ich erinnere noch mal: Wir von der Investorenseite wollen sowieso ins Olympiastadion. Da könnten wir tolle Einnahmen generieren.

Reiter: Da fallen Sie bei mir quasi durch beiseitegeschobene Gullydeckel, Mr. Powers!

Power: Power!

Dietl: Noch mal, das ist doch kein Fußballstadion. Da ist doch gar keine Stimmung möglich.

Power: Ich habe Videos auf Youtube gesehen, von 1972, da war eine ganz tolle Stimmung. Da haben ganz viele Länder gegeneinander gespielt, das war cool.

Reisinger: Das war ja auch Olympia!

Hoeneß: Also, ich muss mich jetzt mal wieder verabschieden. Das ist mir alles zu wenig zielführend hier. Ich habe das Gefühl, die Sechziger wissen gar nicht, was sie wollen.

Reiter: Sag ich doch.

Hoeneß: Habe die Ehre!

Reisinger: Scheiß FC Bayern.

Köllner: Herr Hoeneß, hätten Sie noch einen Moment Zeit? Jetzt, wo die Stadionpläne mit Katar nicht klappen, könnte ich vielleicht das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways wieder kitten, quasi als Botschafter. Und wie Sie wissen, läuft im Sommer ja mein Vertrag als Trainer bei Sechzig aus. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe...

Hoeneß: Ich muss jetzt wirklich ganz dringend weg!

Reiter: Ich denke, wir können den Gipfel an dieser Stelle jetzt auch beenden. Wir wissen ja jetzt ganz genau, was nicht geht. Das muss dann halt auch mal wieder reichen bis zur übernächsten Wahl.

Dietl: Nicht immer nur sagen, was nicht geht!

Reisinger (lacht irre): Allianz Arena - es geht halt ned!

Reiter: Also, vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme und die sehr destruktiven Gespräche. Den nächsten Stadiongipfel würde ich für den 29. Februar 2023 ansetzen.

Sitzberger: Den gibt es doch gar nicht.

Reiter: Eben! Wiederschaun die Herren und Dame!