Regisseur Andi Tillmann spricht über "The Old World", den ersten rein europäischen Mountainbike-Actionsportfilm - und darüber, wie die Szene mit Verboten und Schließungen von Trails zu kämpfen hat.

Interview von Ralf Tögel

Letztlich hat Amerika den drei Tillmann-Brüdern den Antrieb gegeben, einen Film über die Mountainbike-Szene in Europa zu machen. "The Old World" ist der erste abendfüllende Actionsportfilm, der ausschließlich mit europäischen Athleten in Europa gedreht wurde. 2013 gründeten Regisseur Andi, Kameramann Toni und Art Director Michi Tillmann eine Filmproduktionsfirma mit dem naheliegenden Namen "Tillmann Brothers", spezialisiert auf Werbung und Sportinhalte. Nun ist der Bike-Film, der atemberaubende Bilder in höchster Qualität bietet, im Verkauf. Andi Tillmann nimmt sich Zeit, um über sein Projekt, die Mountainbike-Szene und Actionsport in seiner Heimatstadt München zu plaudern.