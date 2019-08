2. August 2019, 18:46 Uhr Testspiel ohne Ronaldo Koreaner wütend auf Juve

Weil der mehrmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo bei einem Testspiel nicht zum Einsatz kam, fordert die südkoreanische Liga eine Entschuldigung von Juventus Turin. Beim Freundschaftsspiel des italienischen Meisters gegen eine südkoreanische Auswahlmannschaft am vergangenen Freitag war Ronaldo entgegen einer angeblichen vertraglichen Abmachung nicht auf dem Platz gestanden. In einer Stellungnahme der K-League heißt es, dass man von Juve enttäuscht sei und sich hintergangen fühle: "Wir mahnen Juventus, eine aufrichtige Entschuldigung anzubieten und die Gründe für Ronaldos Nichterscheinen zu erklären." Zuvor hatten bereits mehr als 2500 enttäuschte Fans in Südkorea Schadenersatz gefordert. Eine Anwaltskanzlei initiierte eine Sammelklage, die sich gegen den Veranstalter der Partie richtet. Laut des koreanischen Senders SBS hatte sich Juventus verpflichtet, dass der in Korea sehr populäre Ronaldo mindestens 45 Minuten spielen und ein Fan-Treffen abhalten sollte. Beide Abmachungen seien gebrochen worden. Bei dem ausverkauften Spiel hatten 63 000 Zuschauer in Seoul bis zu 300 Euro Eintritt bezahlt.