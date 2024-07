Für den FC Bayern München ist der zweite Test unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany alles andere als wunschgemäß verlaufen. Beim 1:1 (0:1) gegen den Regionalligisten 1. FC Düren musste Zugang Hiroki Ito bei seinem Startelf-Debüt nach 20 Spielminuten verletzt ausgewechselt werden. „Leider hat uns das Verletzungspech erwischt. Jetzt ist wahrscheinlich der Mittelfuß gebrochen“, sagte Sportvorstand Max Eberl und prophezeite: „Er fällt dementsprechend einige Zeit aus.“ So wird der 25 Jahre alte Innenverteidiger ab Mittwoch auch nicht an der Asien-Reise der Bayern teilnehmen können.

In Jülich entgingen die Münchner, die sich mit dem Gastspiel beim Viertligisten für dessen Verzicht auf ihr Heimrecht bei einem Pokalspiel während der Corona-Pandemie 2020 bedankten, nur knapp einer Niederlage. Der australische Nationalspieler Nestory Irankunda erzielte vier Tage nach dem 14:1-Aufgalopp beim Kreisligisten FC Rottach-Egern 21 Minuten vor Spielschluss den Treffer zum Endstand. Vor den zahlreichen Wechseln bei den Bayern im zweiten Abschnitt waren die Platzherren fünf Minuten vor der Pause umjubelt in Führung gegangen. Bei dem Test fehlten den Münchnern noch zahlreiche Spieler: Die EM-Teilnehmer Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Konrad Laimer sowie Matthijs de Ligt sollen am Montag wieder zum Team stoßen und auch an der Südkorea-Tour (31. Juli bis 5. August) teilnehmen. Den Asien-Trip verpassen werden Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Kingsley Coman. Das Quartett erhält noch länger Urlaub. Kompany hofft, „dass alle zum ersten Pokalspiel dabei sind“. Am 16. August treffen die Bayern in der ersten DFB-Pokal-Runde auf den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846.