Der dänische Fußball -Nationalspieler Christian Eriksen ist fünf Jahre nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM 2021 erneut auf dem Platz kollabiert. Der Vorfall ereignete sich beim Länderspiel gegen die Ukraine in Odense am Sonntag. Der 34-Jährige fiel in der 65. Minute zu Boden.

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän. Die Zuschauer in Odense riefen lautstark „Eriksen, Eriksen“. Der Wolfsburg-Profi konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.

„Eriksen ist unter den Umständen wohlauf“, sagte der Stadionsprecher nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Dasselbe teilte auch der Verband wenig später mit. Der Schiedsrichter brach das Spiel trotzdem beim Stand von 2:1 für die Dänen ab. „Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich und wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen“, sagte Dänemarks Teamarzt Morten Boesen. „Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.“

Christian Eriksen, hier noch beim Testspiel gegen die DR Kongo am vergangenen Mittwoch. Bruno Fahy/Imago/Belga

Eriksen, gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der Bundesliga abgestiegen, hatte 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt. Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.