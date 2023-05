BVB-Trainer Edin Terzic:Mit dem schaffen wir es. Früher oder später

Der BVB versucht, den Schmerz von heute in die Motivation von morgen zu verwandeln. Edin Terzic zeigt am Samstag erneut seine tiefe Verbundenheit mit den Fans. Er wird es wieder versuchen mit dem Titel - wohl ohne seinen besten Spieler.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Manchmal weiß man schon im Mai, welche Bilder am Ende des Jahres in den Rückblicken und Bilanzen gesetzt sind. Edin Terzic also, weinend vor der Südtribüne, dann die Hände vors Gesicht, weil Weinen ja etwas Intimes ist, weil Tränen oft als Schwäche angesehen werden, dann trotzdem wieder der Kampf um Fassung, mit jedem Gesichtsmuskel. Mit dem Herzen offenbar. Nicht unbedingt das, was man vor 25 000 Südtribünen-Fans herauslassen will. Aber Borussia Dortmunds Trainer weinte tapfer weiter, im Angesicht der Wucht von Menschen in solch dicht gedrängter Masse. Ein Bild des Jahres.