Marc-André ter Stegens Traum von einer Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika scheint in weite Ferne zu rücken. Wie sein aktueller Klub, der spanische Erstligist FC Girona, am Montag bestätigte, zog sich ter Stegen, 33, bei der 0:1-Niederlage in Oviedo am Samstag eine Verletzung der rechten Oberschenkelmuskulatur zu. Die voraussichtliche Ausfallzeit soll erst nach eingehenden Untersuchungen umrissen werden. Nach Angaben des Radiosenders Cadena SER steht ein Muskelriss im Raum, der auch eine Sehne in Mitleidenschaft gezogen haben könne. Das würde mutmaßlich eine Operation erfordern, eine Auszeit von mehr als zwei Monaten bedeuten – und käme damit einem WM-Aus gleich. Denn ter Stegen hätte kaum noch Zeit, sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Turnier zu empfehlen.

Der eigentlich beim FC Barcelona beschäftigte ter Stegen hatte sich erst vor wenigen Wochen und nach langem Zögern dem FC Girona per Leihe angeschlossen. Dort bestritt er bislang zwei Spiele, beide über die volle Distanz. Sein Debüt für Girona gegen Getafe vom 26. Januar war sein erster Liga-Einsatz der laufenden Saison. Seit November 2023, als er sich erstmals am Rücken operieren ließ, war ter Stegen gemäß einer Aufstellung der Branchenwebsite Transfermarkt insgesamt 439 Tage krankgeschrieben. Zu Jahresbeginn war er wegen einer Verletzung vom spanischen Supercup in Saudi-Arabien abgereist. Eingehende Untersuchungen in Barcelona ergaben keinen Befund.

Eine Auflösung des Leihvertrages mit Girona kommt für den FC Barcelona nicht infrage

Die neuerliche Verletzung ist für Girona ein größeres Problem. Nach Darstellung der Zeitung Mundo Deportivo kommt eine Auflösung des Leihvertrages mit Girona für den FC Barcelona nicht infrage. Laut Cadena SER hatte Girona auf eine Rückgabe gehofft, weil andernfalls die Chancen, einen neuen Torwart zu holen, allein schon aus finanziellen Gründen limitiert wären. Auf der Torhüterposition hatte Girona gerade ausgesiebt. Dominik Livakovic, der bei der WM 2022 für Kroatien im Tor stand, nahm ter Stegens Leihe vor drei Tagen zum Anlass, sich Dinamo Zagreb anzuschließen.

Ter Stegen hatte den FC Barcelona verlassen, weil er dort keine Aussichten auf Einsatzzeit hatte. Barça-Trainer Hansi Flick hat wiederholt betont, dass der zu Saisonbeginn verpflichtete Joan García die unbestrittene Nummer eins sei, und ter Stegen nur damit rechnen könne, allenfalls Nummer drei im Torwart-Ranking Barças zu sein. Bundestrainer Nagelsmann wiederum hatte erklärt, dass ter Stegen nur dann eine Chance habe, mit der Nationalmannschaft nach Nordamerika zu reisen, wenn er regelmäßig und gut spiele. Auch vor diesem Hintergrund sagte Flick am Montag: „Es tut mir sehr leid für ihn.“ Allerdings lag auch ihm noch keine genaue Diagnose vor.