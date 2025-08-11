Nach wochenlangem Streit inszenieren der FC Barcelona und sein Kapitän Marc-André ter Stegen ihre vollumfängliche Versöhnung – und wecken beim Anhang durch einen Auftritt gegen Como 1907 Hoffnungen auf ein titelreiches Jahr.

Von Javier Cáceres, Berlin

War was zwischen Marc-André ter Stegen, 33, und dem FC Barcelona? Nähme man den Sonntag zum Ausgangspunkt, käme man glatt auf die Idee zu sagen: Nein! Oder genauer: fast nichts. Der derzeit am Rücken verletzte deutsche Torwart und sein Arbeitgeber inszenierten eine Versöhnung, die noch vor wenigen Tagen jenseits jeder Vorstellungskraft lag – und nun zu einer Reihe von Sonntagsreden führte. Als Bühne diente der offizielle Saisonauftakt, das Spiel um die Trophäe Joan Gamper, in dem Barça gegen Italiens Überraschungsmannschaft Como 1907 glänzte und mit 5:0 gewann. Es sei „wichtig“ gewesen, „das Thema zwischen dem Klub und mir zu lösen“, hatte ter Stegen vor Spielbeginn in einer Rede an die Fans gesagt, und er trug dabei alle Insignien, die ihm entglitten schienen: das Trikot mit der Rückennummer eins – und die in den katalanischen Farben gehaltene Kapitänsbinde.