Fußball -Nationaltorwart Marc-André ter Stegen muss zu Beginn des WM-Jahres operiert werden. Der 33-Jährige werde sich am Freitag einem Eingriff an seinem verletzten Oberschenkel unterziehen, teilte ter Stegens Klub FC Girona am Mittwoch mit. Die genaue Ausfallzeit werde nach der OP bekannt gegeben, hieß es. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper hat eine Muskelverletzung erlitten.

Julian Nagelsmann hatte bereits bestätigt, dass ihm seine Nummer eins für den Start ins WM-Jahr mit den Länderspielen am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana fehlen werde. Der Bundestrainer hatte sich schon am Dienstag zur Verletzung geäußert: „Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten – aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter.“ Im Moment zähle für den Torwart nur, in Ruhe gesund zu werden. „Wir stehen alle hinter ihm.“

Ob ter Stegen trotz der neuerlichen längeren Pause bei der WM im Sommer im deutschen Tor stehen kann, ist offen. Ter Stegen hatte die Verletzung am vergangenen Samstag beim 0:1 Gironas beim Tabellenletzten Real Oviedo erlitten. Es war erst das zweite Spiel, das er für seinen neuen Klub bestritten hat.

In der Nationalmannschaft ist der Hoffenheimer Oliver Baumann (zehn Länderspiele) aktuell die Nummer eins. Zuletzt standen zudem der Stuttgarter Alexander Nübel (zwei Länderspiele), der Augsburger Finn Dahmen (0) und Freiburgs Noah Atubolu (0) im Aufgebot.

Wiederholt war über eine Rückholaktion der langjährigen Nummer eins Manuel Neuer spekuliert worden. In der Gruppenphase trifft die deutsche Mannschaft auf Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Nach den Länderspielen im März stehen nur noch die Partien am 31. Mai gegen Finnland und am 6. Juni bei WM-Mitgastgeber USA an.