Seine beschwerliche Botschaft richtete Marc-André ter Stegen an die „Culers“, die Fans des FC Barcelona , aber auch Julian Nagelsmann dürfte bei den Nachrichten aus Spanien zusammengezuckt sein. Die Nummer eins der deutschen Fußball -Nationalmannschaft, die bei der WM 2026 im Tor stehen soll, fällt monatelang aus. An einem „schwierigen Tag“ berichtete ter Stegen bei Instagram von einer bevorstehenden Rückenoperation, die ihn zum Zuschauen verdammt.

„Körperlich und sportlich fühle ich mich sehr gut in Form, bin aber leider nicht schmerzfrei“, schrieb ter Stegen an seine 17 Millionen Follower. „Nach intensiven Gesprächen mit dem medizinischen Team des FC Barcelona und externen Experten ist der schnellste und sicherste Weg zur vollständigen Genesung für mich eine Rückenoperation.“

Deutschland in der Einzelkritik : Berger ist überall, nur einmal nicht im Torwarteck Ann-Katrin Berger spielt mit Hand und Fuß und wird doch überlistet, Sophia Kleinherne führt den Abwehrkampf heroisch an und Klara Bühl hätte sich ein Tor verdient gehabt. Die Einzelkritik. SZ Plus Von Felix Haselsteiner ...

Für ter Stegen ist es der nächste Rückschlag auf dem Weg zur WM: Erst Anfang Mai hatte er nach einem Patellasehnenriss und acht Monaten Zwangspause seine Rückkehr beim spanischen Meister geschafft. Dort plant der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick aber offenbar nicht mehr mit dem 33-Jährigen, ter Stegen soll hinter Neuzugang Joan García und Wojciech Szczesny nur noch die Nummer drei bei den Katalanen sein. Der Deutsche spielt seit 2014 in Barcelona und stieg dort zum Kapitän auf.

„Ich trage die Farben und das Trikot des FC Barcelona mit großem Stolz, ob auf oder neben dem Spielfeld, in Momenten des Erfolgs und in schwierigen Zeiten. Heute ist ein persönlich schwieriger Tag für mich“, schrieb ter Stegen: „Emotional schmerzt es sehr, die Mannschaft in dieser Zeit nicht unterstützen zu können. Zum Glück ist die Rehabilitation überschaubar und der Weg zurück ist frei.“Schon einmal hatte sich ter Stegen einer Operation am Rücken unterzogen – nach 66 Tagen stand er wieder auf dem Platz. „Dieses Mal gehen die Ärzte davon aus, dass vorsorglich etwa drei Monate notwendig sein werden, um Risiken zu vermeiden“, schrieb er. Das DFB-Team kommentierte: „Immer an deiner Seite, Marc!“

Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2028, ter Stegen hat mehrfach mitgeteilt, dass er den Klub nicht verlassen möchte. Mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko ist er allerdings wahrscheinlich auf einen Stammplatz angewiesen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der frühere Nationaltorwart René Adler hatten ter Stegen einen baldigen Wechsel nahegelegt. „Er muss spielen, um seinen Traum von der WM zu erfüllen“, sagte Matthäus der Bild.

Nach Medienberichten hatte sich Barcelona bereit erklärt, ter Stegens Vertrag per Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts aufzulösen. Dann könnte er ablösefrei wechseln. Nun steht aber zunächst die Genesung im Vordergrund – und ter Stegen gibt sich kämpferisch: „Ich werde euch über meine Genesung auf dem Laufenden halten und möchte mich bei euch allen, liebe Culers, dafür bedanken, dass ihr immer an meiner Seite seid. Keine Sorge, ich komme wieder!“