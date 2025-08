Weil der 33-Jährige sich weigert, nach seiner Rückenoperation Daten weiterzugeben, erhält der FC Barcelona für seinen Nachfolger womöglich keine Spielgenehmigung. Nun leitet der Klub ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen ein.

Von Javier Cáceres, Berlin

Der Konflikt zwischen dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und seinem Arbeitgeber FC Barcelona hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie die Zeitung Mundo Deportivo am Dienstag unter Berufung auf das Umfeld des Keepers berichtete und der Klub auf Anfrage der SZ bestätigte, hat ter Stegen sein Recht wahrgenommen, die Weitergabe seiner persönlichen Daten an Spaniens Ligaverband zu verweigern. Somit kann der FC Barcelona der Liga vorerst nicht hinreichend darlegen, dass ter Stegen nach seiner Rückenoperation vom 29. Juli als Langzeitverletzter angesehen werden muss. Barça reagierte auf ter Stegens Weigerung mit Repressalien: Ein Klubsprecher erklärte der SZ, dass Barça ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen einleiten werde. An dessen Ende können interne Sanktionen oder gar arbeitsrechtliche Maßnahmen stehen.