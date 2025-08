Gesundheit und Geld zu vermischen, ist nie eine gute Idee. Nationaltorwart ter Stegen muss sich im Konflikt mit dem FC Barcelona nicht dafür rechtfertigen, seine Krankengeschichte für sich zu behalten.

Vermutlich ist es gerade nicht leicht, Marc-André ter Stegen zu sein. Vielleicht war es das in den vergangenen Jahren nie. Derzeit wird allerdings besonders viel auf dem Rücken des 33-jährigen Weltklassetorhüters ausgetragen. Ter Stegen ist zweifellos einer der Besten seiner Zunft, hatte aber das Pech, in der Nationalmannschaft jahrelang den Ausnahmeweltklassetorhüter Manuel Neuer vor sich zu haben. Scheinbar unbeirrt davon, glänzte er bei seinem Verein, dem FC Barcelona. So mancher europäische Spitzenklub hätte gerne einen Keeper auf diesem Niveau in seinem Kader gehabt. Dann gab Manuel Neuer 2024 seinen DFB-Rücktritt bekannt, und ter Stegen stieg zur Nummer eins der Nationalelf auf. Wenn es so etwas wie einen Fußballgott gibt, schien er Geduld und beharrliche Bestleistungen auf Dauer doch zu belohnen; Fans mochten gar an höhere Gerechtigkeit glauben.