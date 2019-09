Fußball, Spanien: Ohne den sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi hat der spanische Fußball-Meister FC Barcelona den zweiten Sieg in fünf Tagen gefeiert. Mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der den Führungstreffer von Luis Suarez (41.) mit einem überragenden 40-Meter-Pass vorbereitete, siegten die Katalanen beim FC Getafe 2:0 (1:0) und kletterten mit 13 Punkten auf Platz zwei. Es war der vierte Saisonsieg für das Team von Trainer Ernesto Valverde. Verteidiger Firpo Junior (49.) erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel per Abstauber für die Gäste. Barcas Clement Lenglet (82.) sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. Neben Messi, der an einer Adduktorenzerrung laboriert, musste Valverde auch auf den ehemaligen Dortmunder Offensivspieler Ousmane Dembele verzichten. Der französische Nationalspieler leidet an muskulären Problemen im linken Bein.

Fußball, England: Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Bayern München hat sich Tottenham Hotspur in Unterzahl einen knappen Sieg in der englischen Premier League erkämpft. Die Spurs setzten sich am Samstag zuhause mit 2:1 (2:1) gegen den FC Southampton durch, der vom früheren Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainiert wird. Der Franzose Tanguy Ndombele (24. Minute) und der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane (43.) trafen im Tottenham-Stadium für die Gastgeber. Kanes Tor fiel nach sehenswerter Vorarbeit von Christian Eriksen und des früheren Leverkuseners Heung-Min Son. In der 31. Minute sah der ivorische Spurs-Profi Serge Aurier die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC Southampton erzielte Danny Ings nach einem peinlichen Aussetzer von Tottenham-Keeper Hugo LLoris, der den Ball vertändelte. Der französische Weltmeister rehabilitierte sich allerdings in der zweiten Halbzeit, indem er mit zwei starken Paraden den Ausgleich für die Saints verhinderte. Tottenhams Lokalrivale und Europa-League-Sieger FC Chelsea setzte sich zuhause mit 2:0 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion durch. An der Londoner Stamford Bridge trafen Jorginho (50./Strafstoß) und Willian (76.) bei Chelseas erstem Liga-Heimsieg in dieser Saison.

Zuvor hatte Spitzenreiter und Champions-League-Sieger FC Liverpool mit dem 1:0 (0:0) beim Aufsteiger Sheffield United auch sein siebtes Liga-Spiel gewonnen. Georginio Wijnaldum profitierte beim Siegtor (70.) von einem Torwartfehler.

Fußball, Italien: Juventus Turin hat sich zumindest für einige Stunden an die Spitze der italienischen Fußball-Liga geschoben. Drei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gewann der Rekordmeister 2:0 (1:0) gegen den bisherigen Tabellenvorletzten Spal Ferrara. Das Führungstor erzielte Miralem Pjanic kurz vor der Pause, Portugals Stürmerstar Cristiano Ronaldo erhöhte in der 78. Minute. Ex-Nationalspieler Sami Khedira wurde nach einer Stunde ausgewechselt, für ihn kam Emre Can. Juventus hat nach sechs Spielen 16 Punkte gesammelt. Inter Mailand, das seine ersten fünf Partien gewann, könnte am Abend mit einem Erfolg über den Letzten Sampdoria Genua wieder am Titelverteidiger vorbeiziehen.