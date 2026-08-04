Schafft es Marc-André ter Stegen über Ajax Amsterdam zurück ins Tor der deutschen Nationalmannschaft? Am Dienstag verkündete der niederländische Klub die einjährige Leihe des 34-Jährigen vom FC Barcelona . Dort hat der ehemalige Kapitän der Katalanen noch einen Vertrag bis 2028, spielt aber in den Planungen des Klubs und damit auch in denen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr. Bereits zuvor war ter Stegen an den FC Girona verliehen, verletzte sich aber nach nur zwei Spielen am Oberschenkel – der Ausfall kostete ihn die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Der ehemalige Bundestrainer Julian Nagelsmann plante mit ihm als Nummer eins.

Was Jürgen Klopp plant, ist die für ter Stegen entscheidende Frage. Bisher hat sich der neue Bundestrainer noch zu keiner Personalfrage konkret geäußert. Bei Ajax, wo ter Stegen auf den von Borussia Dortmund gewechselten Julian Brandt trifft, kann er zumindest Spielpraxis sammeln. Da der Klub in der vergangenen Saison aber bloß Platz fünf in der niederländischen Eredivisie belegte, wird der 34-jährige ter Stegen international höchstens in der Conference League die Bälle abwehren. Ajax trifft am Donnerstag bereits in der Qualifikationsrunde auf den irischen Vertreter Shelbourne FC.

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„Marc hat eine herausragende Erfolgsbilanz, und seine Qualitäten sind allgemein anerkannt. Er ist eine sofortige Verstärkung für unseren Kader“, sagte Amsterdams Technischer Direktor Jordi Cruyff, der ter Stegen aus seiner Zeit in Barcelona kennt. Cruyff war dort von 2022 bis 2023 Sportdirektor. Man habe schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn zu holen, und sei daher sehr froh, „dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und nun loslegen kann“, führte der Sohn der niederländischen Legende Johan Cruyff weiter aus. Auch den Trainer bei Ajax kennt ter Stegen bereits, mit dem Spanier Míchel arbeitete er bereits für kurze Zeit in Girona zusammen.

Ter Stegens Priorität wird aller Wahrscheinlichkeit nach seine Gesundheit sein. Allein in den vergangenen zwei Jahren fiel er wegen eines Patellasehnenrisses, einer Rückenoperation und nun wegen einer Oberschenkelverletzung lange Zeit aus. Ajax startet am 9. August bei der PEC Zwolle in die Ligasaison. „Ich bin topfit und freue mich sehr, dass ich ohne Probleme auf dem Platz stehen und spielen kann. Hoffentlich kann ich in dieser Saison jedes Spiel bestreiten“, sagte ter Stegen in einem vom Klub verbreiteten Video.

Baumann berichtet von einem Telefonat mit Nagelsmann

Im deutschen Tor sind für Klopp mehrere Optionen denkbar. Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer ist auch Oliver Baumann weiter ein natürlicher Kandidat. Der berichtete am Dienstag von einem klärenden Telefonat mit Nagelsmann. „Ich habe mit Julian vor zehn Tagen gesprochen. Wir haben sowieso abgemacht, dass wir telefonieren“, sagte der Keeper laut Bild und Kicker im Trainingslager der TSG Hoffenheim. Das Telefonat habe „eine knappe Stunde“ gedauert. Das Gespräch sei „gar nicht emotional“ und „nicht von oben herab oder besserwisserisch“ gewesen.

„Es tat ihm schon leid, so wie alles am Ende gelaufen ist“, sagte Baumann zu seiner Degradierung kurz vor dem WM-Turnier und gelobte, er habe mit seinem ehemaligen Trainer „noch ein sehr gutes Verhältnis, das hatten wir auch schon damals. Da werden dann sportliche Entscheidungen akzeptiert, und somit ist das Thema für mich abgehakt“.

Neben Baumann und ter Stegen könnte auch Bayerns Jonas Urbig, der bei der WM als Trainingstorhüter dabei war, ein Kandidat für das Tor im DFB-Team sein. Ein für ter Stegen womöglich gutes Zeichen: Das Debüt des neuen Bundestrainers Klopp findet am 24. September beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam statt.