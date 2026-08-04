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TransfersTer Stegen geht zu Ajax

Marc-André ter Stegen war zuletzt vom FC Barcelona zum FC Girona ausgeliehen.
Marc-André ter Stegen war zuletzt vom FC Barcelona zum FC Girona ausgeliehen. Felipe Mondino/LiveMedia-IPA/ZUM

Der deutsche Torhüter schließt sich per Leihe Ajax Amsterdam an. Er trifft dort auf Julian Brandt.

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Der 44-malige Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen schließt sich Ajax Amsterdam an. Wie der Klub aus der Eredivisie am Dienstag mitteilte, wechselt der 34-Jährige auf Leihbasis für eine Saison vom FC Barcelona zum niederländischen Fußball-Rekordmeister. „Er ist eine unmittelbare Verstärkung für unseren Kader“, sagte Jordi Cruyff, Technischer Direktor bei Ajax: „Marc und ich kennen uns sehr gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Ter Stegen besitzt in Barcelona noch einen Vertrag bis 2028 und hat seit 2014 423 Spiele für den spanischen Klub bestritten. In den vergangenen Jahren war der Torhüter jedoch immer wieder von Verletzungen gebeutelt, daher verpasste er auch die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Trainer Hansi Flick plant schon länger nicht mehr mit ter Stegen.

In Amsterdam arbeitet er erneut mit Trainer Míchel zusammen, den er von seiner Leihe Anfang des Jahres zum FC Girona kennt. Zuletzt wechselte auch Julian Brandt von Borussia Dortmund nach Amsterdam.

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