Da stand sie, die Arme ausgebreitet, die Augen leuchteten. Auf ihrem Rücken klebten, wie die Fernsehkamera in der Nahaufnahme einfing, rote Sandkörner. Nach dem soeben verwandelten Matchball hatte sich Marta Kostjuk auf den Boden fallen lassen, so machen das viele Tennisprofis, wenn sie etwas Großes gewinnen. Und der Titelgewinn beim Masters-Turnier in Madrid war groß. Die Frage nur war jetzt: Würde Kostjuk Wort halten? In zweierlei Hinsicht.

Als sie 15 war, hatte sie, damals als Wunderkind gehandelt, in einem Interview in jugendlicher Frische verkündet: Bei jedem Turniersieg werde sie, viele Jahre eine Turnerin gewesen, jedes Mal einen Rückwärtsflip machen. Kostjuk fackelte nicht lange an diesem Samstagnachmittag in Spanien, sie konzentrierte sich kurz, schon überschlug sie sich und kam sicher wieder auf beiden Füßen auf.

Und auch ihr zweites Versprechen, ganz anderer Natur, hielt sie. Kostjuk, aus der Ukraine, gab ihrer Gegnerin Mirra Andrejewa, aus Russland, nicht die Hand nach der Partie. Das hatte sie schon vor diesem Finale angekündigt. Auch vor dem Match hatte es keine Interaktion zwischen den beiden gegeben.

So erzählte dieses Endspiel zwei Geschichten, die nichts miteinander gemein haben und doch in diesem Moment zusammengeführt wurden. Da war zum einen die begabte Kostjuk, 23, die den größten Erfolg ihrer Karriere feierte. Und da war der nach wie vor schwelende Konflikt zwischen Spielerinnen aus der Ukraine sowie aus Russland und Belarus, der im Rampenlicht dieses Finales mal wieder besonders sichtbar wurde und der Öffentlichkeit in Erinnerung rief: Nichts hat sich diesbezüglich verändert.

Marta Kostjuk hilft eine Therapie dabei, sich frei auf dem Platz zu fühlen

Sportlich hatte sich Kostjuk diesen Erfolg verdient. „Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit“, sagte Kostjuk bei der Siegerehrung und hatte recht damit. Früh schon hatte sie hohe Erwartungen geweckt, da sie bereits als Juniorin Bestmarken aufgestellt hatte. Mit 14 Jahren gewann sie den Juniorinnen-Titel bei den Australian Open, ein Jahr später erreichte sie in Melbourne im Frauen-Wettbewerb als jüngste Spielerin seit der Schweizerin Martina Hingis (1997) die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Doch Erwachsenentennis auf Dauer ist hart, die Teenagerin Kostjuk marschierte deshalb nicht einfach durch bis in die Weltspitze. Aber sie blieb ehrgeizig und diszipliniert, verfolgte ihren Weg und belohnte sich nun mit dem wertvollen Sieg in Madrid. An diesem Montag erreicht sie als 15. ihren höchsten Weltranglistenplatz. Bei der Siegerehrung zeigte sich Kostjuk bewegt, als sie, an ihr Team gewandt, sprach: „Ich glaube, nur wir wissen, wie viel wir durchgemacht haben und wie oft ich aufgeben wollte, aber ihr habt mich über Wasser gehalten und mich dazu gebracht, weiterzumachen.“

Akrobatischer Jubel: Marta Kostyuk feiert ihren Turniersieg in Madrid auf besondere Weise. Manu Fernandez/AP

Später bei der Pressekonferenz sagte sie weiter, sie verspüre endlich nicht mehr das Gewicht des Erwartungsdrucks früherer Zeiten. Schon vor der Veranstaltung in Madrid hatte sie erklärt, dass sie reifer sei und ihr eine jahrelange Therapie helfe, sich frei auf dem Platz zu fühlen. Das spiegelt sich in den Ergebnissen 2026 wider. Der 6:3, 7:5-Sieg gegen die Weltranglisten-Achte Andrejewa war ihr fünfter Erfolg gegen eine Spielerin aus den Top Ten in dieser Saison, sie erreichte auch im Januar in Brisbane das Finale (in dem sie der siegreichen Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka aus Belarus ebenfalls den Handschlag verweigerte) und triumphierte jüngst bei einem kleineren WTA-Turnier in Rouen. Apropos Sabalenka: Die hatte in Madrid im Viertelfinale gegen die Amerikanerin Hailey Baptiste trotz sechs Matchbällen verloren.

Der frühere ukrainische Spieler Alex Dolgopolow verteidigt Kostjuk und stichelt gegen Andrejewa

Wie konsequent Kostjuk als Person ist, lässt sich auch an ihrem politischen Bewusstsein erkennen. Sie war seit Beginn des Angriffskrieges, den Russland mit Unterstützung von Belarus gegen die Ukraine führt, eine unüberhörbare Stimme, die auf das Leid ihres Landes verwies. Russische und belarussische Profis treten im Tennis seit März 2022 ohne Flagge an, doch das war Kostjuk und ihren Kolleginnen wie Elina Switolina oder Dayana Yastremska zu wenig Symbolpolitik. Oft genug haben sie davon berichtet, wie sehr Bomben und Alarmsirenen längst zum Leben in der Heimat gehören. Der verweigerte Handschlag ist nunmehr ihre Art, ein Zeichen gegen den Aggressor zu setzen, ohne sich regelwidrig zu verhalten. Der Handschlag ist nicht verpflichtend.

Auch im Halbfinale lehnte Kostjuk die Geste ab, als sie auf Anastasia Potapova stieß; die 25-Jährige aus Saratow spielt seit Ende 2025 für Österreich. „Es gab schon mehrere Spieler, die ihre Nationalität gewechselt haben, aber keiner von ihnen hat sich jemals gegen den Krieg ausgesprochen oder die Ukraine unterstützt. Also, egal, für mich ändert das nichts“, sagte Kostjuk. Einzig Darja Kassatkina, die seit März 2025 für Australien antritt, schüttelt die Ukrainerinnen die Hand; die French-Open-Halbfinalistin 2022 hatte sich klar gegen die autokratische Führung von Wladimir Putin positioniert. Bei der Siegerehrung in Madrid fiel zudem auf, dass Kostjuk Andrejewa nicht namentlich erwähnte und nur ein Kompliment „allen meine Gegnerinnen“ aussprach. In sozialen Medien erntete Kostjuk dafür auch Kritik, doch der frühere ukrainische Spitzenspieler Alex Dolgopolow verteidigte sie vehement: „Herzlichen Glückwunsch an Marta, absolut verdient!“, schrieb der ehemalige Weltranglisten-13. bei X und stichelte gegen Andrejewa: „Zuerst liked ihre Gegnerin Posts über Putin, dann tun ihre Fans so, als wäre sie gnädig in der Rede, und hassen Marta. Was für ein unterhaltsamer Samstagnachmittag.“