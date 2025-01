Die deutschen Tennisprofis Jule Niemeier und Laura Siegemund sind am Montag erfolgreich in die Australian Open gestartet und folgten damit dem Beispiel von Tatjana Maria, die tags zuvor vorgelegt hatte. „Das war definitiv ein tolles Spiel von mir. Von Beginn an bis zum letzten Punkt“, freute sich die Dortmunderin Niemeier nach dem 6:0, 6:1 gegen die überforderte Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen. Die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin, die sich nach schweren Zeiten im vergangenen Jahr wieder gefangen hat, trifft nun auf die an Position 17 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk – und das mit viel Selbstvertrauen: „Es ist immer noch ein Grand Slam, aber ich bin nicht hierhergekommen, um nur ein Match zu gewinnen“, sagte Niemeier. Siegemund war nach dem 4:6, 7:5, 6:4-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste zufrieden: „Es bedeutet mir wahnsinnig viel“, sagte die 36-Jährige, die nun auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China trifft.

Vorbei ist das Turnier derweil für Jan-Lennard Struff, trotz tapferen Kampfes gegen den favorisierten Kanadier Felix Auger-Aliassime. Die deutsche Nummer zwei verlor mit 3:6, 0:6, 6:4, 1:6. Der Weltranglisten-43. Struff fand gegen den Weltranglisten-23. nicht gut in die Partie und lief schnell einem Zwei-Satz-Rückstand hinterher. Der langjährige Führungsspieler des deutschen Davis-Cup-Teams erholte sich im dritten Satz und schien auch im vierten Durchgang mit einem schnellen Break auf einem guten Weg zu sein, brach anschließend aber erneut ein.

„Realistisch gesehen kann ich mir nicht vorstellen, hier noch einmal Einzel zu spielen“, sagt Kyrgios

Das mit Spannung erwartete Grand-Slam-Comeback von Nick Kyrgios ist derweil mit einer großen Enttäuschung für den australischen Gastgeber geendet. Der 29 Jahre alte Lokalmatador scheiterte bei den Australian Open gleich in der ersten Runde durch ein 6:7 (3), 3:6, 6:7 (2) am Briten Jacob Fearnley. „Realistisch gesehen kann ich mir nicht vorstellen, hier noch einmal Einzel zu spielen“, sagte Kyrgios hinterher. Deswegen habe er vor dem ersten Aufschlag auch keine Kopfhörer aufgesetzt und nicht Musik gehört. „Ich bin da rausgegangen und wollte das Publikum hören.“ Der Wimbledon-Finalist von 2022 wirkte körperlich nicht sonderlich fit und musste sich während des Matches in der John Cain Arena vom Physiotherapeuten behandeln lassen. Kyrgios hatte zuletzt bei den US Open 2022 an einem Grand-Slam-Turnier teilgenommen.