Was? Die Schweiz? Andy Murray lachte, als er das Ergebnis des EM-Achtelfinals am Montagabend erfuhr. Ja, die Franzosen waren wirklich raus. "Wow", entfuhr es Murray da, ehe er schmunzelnd in Richtung Moderatorin schaute, die bei der Video-Pressekonferenz irgendwo im Hintergrund sitzen musste. Dann fragte er: "Wo war ich stehen geblieben?"

Wenn Murray einmal aus einem Gedanken gerissen wird, ist es nicht so leicht für ihn, wieder Anschluss zu finden. Wenige machen sich ja so tiefe Gedanken wie der Schotte aus Dunblane, einem Städtchen mit einer schönen Kathedrale und einer angeblich einzigartigen Privatbibliothek. Doch die Bücher dort oder sonstige Hobbies müssen so oder so auf Murray warten, er hat vorerst keine Zeit. Er mag inzwischen 34 Jahre alt sein und mit seinen ewigen Comeback-Versuchen kämpfen, aber die Tenniswelt wird ihn nicht so schnell loswerden. Das hatte er an diesem Abend ausdrücklich klargemacht. "Ich gehe nirgends hin", meinte er.

Vor dem Mediengespräch hatte Murray, wie zum Beweis, sein Erstrundenmatch in Wimbledon bestritten und auch gewonnen, mit 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 gegen den Georgier Nikoloz Bassilaschwili. Eine ganz neue Sitte im All England Club ist nun, nach den Matches auf dem Hauptplatz dem Sieger oder der Siegerin zwei, drei Fragen am Mikrofon zu stellen. So machen das längst die Grand-Slam-Mitbewerber in Melbourne, Paris und New York seit Jahren.

Also stand der verschwitzte Murray am Rande des Platzes und redete über sich und seine Rückkehr an jenen Ort, der prägend war für seine Karriere. Zweimal triumphierte er hier, 2013 und 2016. "Ich wurde immer wieder gefragt, ist das mein letztes Wimbledon, mein letztes Match", sprach er heiter, es war nun still im ziemlich vollen Center Court. "Nein: Ich spiele weiter, ich will spielen. Ich kann immer noch auf dem höchsten Level spielen." Und natürlich, jetzt johlten die Herren in den Polohemden und Sakkos und die Damen in den Blüschen. Die Engländer, die Briten, sie haben sich nach ihrem Sir Andy gesehnt. Und schon an Tag eins bekamen sie die volle Dröhnung Murray. So als wollen alle, dass Oasis Wonderwall singt, und dann singt Oasis Wonderwall.

Sein erster Auftritt beim Rasenturnier im Londoner Stadtteil Wimbledon bot sofort wieder alle Facetten, für die der Vater von vier Kindern (oder ist ein fünftes unterwegs, man kam mit dem Zählen zuletzt nicht nach?) geliebt wird auf der Insel. Zum einen ist da seine menschliche Art, die unnachahmlich ist. Auf einfachste Fragen, auf die andere einfache Antworten geben, antwortet er ausführlich und verschachtelt wie ein Dr. Dr. Prof. der Philosophie. Auf Fragen, bei denen alle wahnsinnig komplexe Erklärungen vermuten und erwarten, ist er uneitel genug, um lapidarste Wahrheiten auszusprechen. Sein Spiel ist so ausgerichtet, dass er regelmäßig, wenn er fit ist, zu Dramen neigende Partien bestreitet. Die Menschen fühlen mit, ähnlich wie damals in Germany die deutschen Fans bei Boris Becker, als der japste: "Rüber! Rüber! Gibt's doch nich'!" Als Zuschauer war das die Hölle.

Murray strapazierte die Nerven seiner Anhänger auf seine Weise. Er führte hoch, 6:4, 6:3, 5:0, dank seines rackerndes Stils. Manchmal wirkt er, als würde er einen bleischweren Pflug übers Geläuf schieben, vor sich einen Haflinger, Murrays Gesicht ist dann ein einziges Ächzen. Als sich dann plötzlich der wehrhafte Bassilaschwili, der jüngst in München den Turniersieg holte, sieben Spiele in Serie sicherte, dabei zwei Matchbälle abwehrte und es in den vierten Satz ging, folgte eine Pause. Das Dach wurde geschlossen, und später wurde Murray, auf dem Rasen stehend, gefragt, was er in den 20 Minuten in der Kabine gemacht habe. "Ich nahm eine Dusche und war auf der Toilette", sagte er, und die feine Gesellschaft in der Royal Box zuckte da sicher zusammen. Aber so war es vermutlich. Murray verstellt sich eher nie.

Zweifellos muss man ihn, auch wenn der Mann mit der Metallplatte in der Hüfte zuletzt nicht mehr so oft präsent auf den Plätzen war, weiterhin zu den großen Persönlichkeiten des Tennissports zählen, in England hat er sowieso Heimspiel. Zu seinen Hochzeiten war er der Vierte, der aus den Big 3 (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal) die Big 4 machte. Murray gewann zwar bei weitem nicht so viele Grand-Slam-Titel, aber stand in acht Finals dieser Turnierkategorie, gewann zweimal Olympiagold (2012 in London), war die Nummer eins der Welt. Faszinierend war stets auch, wie sehr sich diese Hochkaräter vom Naturell her unterscheiden, jeder hat seine eigene Geschichte in der Öffentlichkeit.

Der Serbe Djokovic gilt als derjenige, der um Anerkennung kämpft, der Schweizer Federer als Stilikone in jeder Hinsicht, der Spanier Nadal als personifizierte Willenskraft. Murray ist eindeutig der Kumpeltyp mit anthroposophischem Geist. Ein britischer Reporter meinte am Montag, ehe er seine Frage stellte, das sei so ein spannendes Match gewesen, seine Mutter hätte in den Garten gehen müssen, zur Beruhigung. Federer würde so etwas nie hören, dort stehen alle vor Ehrfurcht stramm. Es hat auch sicher seine Gründe, warum, wenn Themen wie Doping, Gleichberechtigung etc. auftauchen, alle zu Murray rennen. Er stellt sich jedem dieser Themen und reflektiert sie im höchsten moralischen Kontext.

Die Quintessenz für Murray nach dem Auftakt war indes sportlicher Natur, er war heilfroh, seine Qualitäten auf dem Platz mal wieder zu spüren. Erleichterung klang aus jeder seiner nächtlichen Erläuterungen, dass er weiß: Er ist immer noch der Grinder, der Wadlbeißer, der Aufsteher. Murray beugt sich nicht einfach so seinem Schicksal, ihn muss man niederringen. "Wenn du eine 5:0-Führung auf dem Center Court vergibst, hätten viele Spieler vielleicht kapituliert, und ich machte das Gegenteil davon", erkannte er sehr richtig. Schließlich waren da auch fiese Gedanken in ihm hochgekrochen. Er sah die Schlagzeilen ja vor sich: Eine seiner schlimmsten Niederlagen! Versagt! Aus dieser Lage hat er sich mit Courage befreit, und dass die Medien nun von einem typischen Murray-Auftritt berichten können, ist nicht das schlechteste Zeichen für ihn und Wimbledon.