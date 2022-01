In Topform: Alexander Zverev, 24, beweist auch beim Zweitrundensieg gegen den Australier John Millman, dass er einer der Favoriten auf den Titel in Melbourne ist.

Von Gerald Kleffmann, Melbourne/München

Da stand Alexander Zverev in aufrechter Pose und bekam endlich, worum er gebeten hatte: Buhrufe! Die abfälligen Laute von der Tribüne in der Rod Laver Arena waren auch übers Fernsehen klar zu vernehmen. "There you go", rief Zverev strahlend aus und lachte zu Dylan Alcott hinüber, der diesmal das Siegerinterview auf dem Platz führte. Der Australier war im Rollstuhltennis quasi Roger Federer und Novak Djokovic in einer Person, er dominierte seinen Sport nach Belieben. Der 31-Jährige, der seine Karriere nach diesen Australian Open beendet, gewann zum Beispiel 2021 den Golden Slam, er siegte bei allen vier Grand Slams sowie den Paralympics in Tokio. Nun aber hatte er Zverev simpel gefragt, wie der damit umgehe, der Buhmann zu sein. Der Deutsche hatte am Mittwochabend gegen einen Einheimischen gespielt, gegen John Millman. "Ich bin darauf vorbereitet, dass jeder mich hassen wird nach dem Match", sagte Zverev und grinste.

Mit 6:4, 6:4, 6:0 hatte er, der Weltranglisten-Dritte, den Weltranglisten-89. aus Brisbane klar dominiert. Der dreimalige Australian-Open-Sieger Mats Wilander befand später bei Eurosport, Zverev könnte mit seinem erstarkten Aufschlag "ein Monster" für Rafael Nadal werden. Der Spanier hatte zuvor den 2:43 Stunden lang tapfer kämpfenden Karlsruher Yannick Hanfmann mit 6:2, 6:3, 6:4 besiegt und könnte im Viertelfinale auf Zverev treffen. Nun war aber Zverev kein Ungetüm, vielmehr ein Charmeur. Für jeden hatte er ein nettes Wort übrig. Auch für Nadal ("Rafa spielt gerade unglaubliches Tennis"). Es war ein Abend, an dem Zverev nicht nur auf dem Platz punktete.

Bruder Mischa Zverev war in Sydney nach dem Positivtest in Quarantäne

Die Zuschauer feierten ihn für sein Gefrotzel mit Alcott, amüsiert hatte der Deutsche auch erzählt, dass er seine olympische Goldmedaille seit langem nicht gesehen hat; sein Bruder Mischa hätte sie einmal an sich genommen, bei einer Reise zu einem Medientermin. Irgendwie hatte sich die Rückführung des Preises in seine Hände noch nicht ergeben. Einem jungen Fan schenkte er Handtücher, in der Pressekonferenz schwärmte er von Stephen Hawkings Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit", das er gerade lese: "Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Ich liebe ja die astronomische Welt, ich liebe das Weltall, das ist so ein kleines Hobby von mir." Die bunten Themen überwogen zweifellos. Sportlich war ja alles im Lot.

Ernster freilich wurde Zverev aber, als einmal doch das Thema Corona aufkam, der französische Spieler Ugo Humbert war nach seinem Scheitern beim Turnier positiv getestet worden. "Ich mache meine eigene Blase", erklärte Zverev. Er wolle einfach extrem aufpassen, er wisse, dass überall in Australien die Positivfälle hochschnellen. Seinen Bruder hatte es auch erwischt, in Sydney kürzlich beim ATP Cup. Der 34-Jährige musste daraufhin in Quarantäne. Gleichzeitig berichtete Zverev, dass bei den Australian Open die Spieler "nicht getestet" würden. Daher glaube er auch, es dürften noch mehr Positivfälle herauskommen, würde es mehr Tests geben. Zverev jedenfalls gehe nicht weg, etwa zum Essen in die Stadt. Er halte sich nur im Hotel und auf der Anlage auf. Erlaubt ist es für alle Profis, sich überall frei zu bewegen. Beim Turnier gilt die Impfpflicht.

Zverev selbst treibt sich ohnehin am liebsten auf den Plätzen herum. Auch zu nächtlicher Stunde absolvierte er jetzt wieder mal eine Extra-Schicht. Nach dem Sieg gegen Millman war er wie nach der ersten Runde für ein Kurztraining auf den Platz marschiert. "Ich komme eh nicht vor vier Uhr ins Bett", sprach er. "Für mich ist es wichtig, mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen." Dieses sollte er wahrlich haben für seine nächste Partie. Am Freitag trifft er auf den Qualifikanten Radu Albot aus Moldau.