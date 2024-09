Tennisdoppel Krawietz/Pütz :Rollercoaster ins Finale

Vor zwei Jahren beschlossen die Tennisprofis Kevin Krawietz, 32, und Tim Pütz, 36, dass sie fortan zusammen Doppel spielen, und die Hoffnungen des Coburgers und des Frankfurters waren groß. Krawietz hatte bereits zweimal mit seinem vorherigen Partner Andreas Mies aus Köln die French Open gewonnen. Pütz hatte vor allem mit tollen Auftritten im Davis Cup seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, voriges Jahr siegte er im Mixed bei den French Open in Paris mit der Japanerin Miyu Kato. Doch ihr Ziel, ebenfalls gemeinsam einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, erreichten sie nicht – bislang nicht. Denn an diesem Samstag stehen Krawietz und Pütz im Endspiel der US Open (18 Uhr MEZ).