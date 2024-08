Auf den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev wartet zum Auftakt der US Open eine unangenehme Aufgabe. Gegen den Finnen Emil Ruusuvuori ist der Hamburger zwar nominell Favorit, gegen den Weltranglisten-83. verlor Zverev aber das erste Duell vor dreieinhalb Jahren und gewann das zweite im Vorjahr – ebenfalls auf Hartplatz in den USA – nur knapp. Sollte Jan-Lennard Struff sein Auftaktmatch gegen den Serben Laslo Djere gewinnen, träfe er in der zweiten Runde voraussichtlich auf Olympiasieger Novak Djokovic.