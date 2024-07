Alexander Zverev steht im Viertelfinale der Olympischen Spiele, musste sich aber erneut phasenweise mächtig strecken. Der Olympiasieger von Tokio setzte sich am Mittwoch in Paris gegen Alexei Popyrin 7:5, 6:3 durch und hatte mit dem hartnäckigen Australier vor allem im ersten Satz Mühe. „Ich habe schlecht angefangen, passiv angefangen, dann aber meinen Rhythmus gefunden“, sagte Zverev: „Ende des ersten Satzes hatte ich dann das Gefühl, dass es irgendwann in meine Richtung gehen wird, auch wenn ich den Satz verliere.“ In der Runde der letzten acht ist für Zverev gegen den italienischen Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti auf jeden Fall eine Leistungssteigerung nötig. Und das gilt erst recht für das Halbfinale: Dort dürfte es in einer Neuauflage von Tokio 2021 gegen Novak Djokovic gehen.