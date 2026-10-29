Um 18.46 Uhr betrat Alexander Zverev den Centre Court in der Wiener Stadthalle. Sein Blick: ernst, fokussiert, als stünde ein ganz normales Match an. Aber das war es nicht, natürlich nicht. Mehr als 800 Einsätze als Profi hatte Zverev auf der Tour bislang absolviert. Aber eine Partie, bei der er, der Weltranglistenzweite, sich mit nur einem einzigen Sieg den ersten Weltranglistenplatz sichern könnte? Das war eine fürwahr besondere Situation. Sein Auftreten passte indes zu seiner Entwicklung in diesem erstaunlichen Jahr, das er erlebt. Zverev hat den Tunnelblick für sich entdeckt. Er denkt einfach nicht an Druck. Er spielt einfach Tennis . Das war seine Herangehensweise 2026, die nun in einem absoluten Höhepunkt einer Karriere mündete.

Als er 1:36 Stunden später den letzten Schlag ausgeübt und den Niederländer Tallon Griekspoor, 50. der Weltrangliste, sachlich und effizient mit 6:4, 7:5 besiegt hatte, strahlte er. Vor dem Matchball hatte es dabei noch eine kuriose Szene gegeben. Eine Platte hatte sich an der Bande gelöst und blaue Lampen schimmerten. Der Schiedsrichter verhüllte das Licht mit einem Handtuch. Doch davon ließ sich Zverev nicht beirren. Er schlug ein Ass. Riss die Arme hoch. Stand länger so da. Bewegt.

Er wusste: Vom kommenden Montag an wird er, Alexander „Sascha“ Zverev, erstmals ganz oben stehen. Schon als Kind hatte er, der Hamburger, der in eine russische Tennisfamilie hineingeboren wurde, davon geträumt, die Nummer eins im Tennis zu werden. In Wien, beim ATP-Turnier der 500er-Kategorie (500 Weltranglistenpunkte für den Titel), hat er dieses Ziel nun tatsächlich erreicht. Sein Erfolg ist auch eine Erfolgsgeschichte seiner Familie.

Die Nummer 1 neben der Nummer 1 – und mit Trainer: Alexander Zverev junior (rechts) steht mit seinem Vater Alexander Zverev senior im Blitzlichtgewitter. Branislav Racko/Imago

Der 29-Jährige, der lange als der Unvollendete galt, weil er an den letzten großen Aufgaben stets in den letzten Momenten oft genug dramatisch scheiterte, löst nach diesem Wochenende den seit dem Sommer wegen einer Verletzung pausierenden Italiener Jannik Sinner an der Spitze ab. Zverev krönt damit seine herausragende Saison, in der er bereits die French Open und die US Open gewann, seine ersten Grand-Slam-Triumphe überhaupt. Und nun wird er der erste deutsche Mann seit Boris Becker, der es auf den ersten Weltranglistenplatz schafft. 35 Jahre musste das deutsche Tennis auf diesen Augenblick warten. Zverev ist auch erst der zweite deutsche Mann, dem diese Leistung gelang.

Der 2. November 2026 wird fest in der deutschen Tennishistorie verankert sein

Der heute 58-jährige Becker stand 1991 einmal für drei Wochen und dann für neun Wochen ganz vorn, das letzte Mal am 8. September 1991. Der berühmteste Leimener hatte zuvor 109 Wochen auf dem zweiten Weltranglistenplatz verbracht, ehe er offiziell der Beste im Ranking wurde. Zverev war insgesamt 56 Wochen auf Rang zwei. Die letzte deutsche Frau auf dem ersten Weltranglistenplatz war Angelique Kerber, heute 38, die sich 2016 und 2017 mit Unterbrechungen 34 Wochen an der Spitze hielt. Niemand im deutschen Tennis kam aber an Steffi Graf heran. Die inzwischen 57-Jährige hielt Platz eins zusammengerechnet sagenhafte 377 Wochen lang inne.

Bislang war der 28. Januar 1991 aus deutscher Männertennis-Sicht ein spezieller Tag. Damals übernahm Becker erstmals die Pole-Position. Tags zuvor hatte er die Australian Open durch einen Finalsieg gegen Ivan Lendl aus der damaligen Tschechoslowakei gewonnen und danach eine höchst ungewöhnliche Reaktion gezeigt. Becker war in Melbourne, überwältigt vom Moment, durch einen Gang hinaus in einen Park vor dem Stadion marschiert, während in der Arena verdutzt die Tausenden Zuschauer ausharrten. „In mir ging so viel vor. Ich musste einfach raus, um für mich allein zu sein“, bekannte Becker später. „Ich dachte an die Vergangenheit zurück – daran, wie viele Jahre ich schon spiele und dass ich nun endlich an der Spitze stehe. Ich ließ Revue passieren, was ich alles durchmachen musste.“ Tags darauf war er die Nummer eins in der stets montags neu erscheinenden Weltrangliste.

Nun wird der 2. November 2026, der kommende Montag, fest in der deutschen Tennishistorie verankert sein – und auch im Welttennis. Zverev wird der 30. männliche Profi, der seit Einführung der ATP-Weltrangliste 1973 den ersten Rang erobert. Er flüchtete indes nicht wie einst Becker vom Platz, auch wenn er ebenfalls eine Menge über sein äußerst ereignisreiches Leben hätte nachdenken können. Er schritt kurz zu seinem Anhang. In der Box jubelten stilvoll Vater und Trainer Alexander Zverev senior, Freundin Sophia Thomalla, Manager Sergej Bubka, Hitting Partner Matthias Bachinger, Fitnesscoach Jez Green, Physiotherapeut Bastian Arnold, Marcelo Melo, der Doppelspezialist und Freund, Eric Demuth, Gründer einer Kryptofirma, die Zverev sponsert.

Dann wurde ein Film gezeigt auf der großen Videowand, mit Bildern aus seiner Laufbahn. Zverev saß aufmerksam auf der Bank und schaute zu. Jubel im Publikum brandete auf. „Es ist fix, es ist geschafft, die neue Nummer eins der Tenniswelt“, rief der Stadionsprecher. Und Zverev? Schritt auf den Platz und stellte sich neben eine große weiße Eins. „Danke, danke“, sagte Zverev. „Für alle, die nicht verstehen, warum ich in der zweiten Runde so juble, ich bin Nummer eins der Welt geworden.“ Und: „Das ist eines der besten Gefühle der Welt.“ Er dankte seinem Team, ohne sie hätte er alles nicht geschafft. „Das ist der Verdienst von allen.“ Zverev war es auch wichtig zu betonten, dass er dieses Ziel im deutschsprachigen Raum erreichte. „Vielen Dank, dass ihr diesen Tag so besonders gemacht habt.“ Danach gratulierten ihm der Turnierbotschafter Thomas Muster, die frühere Nummer eins der Weltrangliste aus Österreich, sowie Turnierchef Herwig Straka.

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Zverev wusste schon seit ein paar Wochen, dass er in dieser Saison Weltranglistenerster werden würde. Als Sinner, der letztmals bei seinem Finalsieg in Wimbledon im Juli gegen Zverev aufgetreten war, Anfang Oktober erklärte, dass er aufgrund seiner Knieverletzung erst 2027 wieder spielen würde, war der Weg für Zverev frei. Spätestens nach den ATP Finals in Turin Mitte November wäre er am Südtiroler vorbeigezogen. Es hing lediglich von seinen eigenen Ergebnissen ab, ob er sich schon früher krönen würde. Allein durch seine Titelgewinne 2025 in Paris und bei den ATP Finals wird Sinner 2500 Punkte verlieren. Zverev kann nun sogar bis Ende des Jahres den knappen Vorsprung ausbauen.

Entsprechend entspannt gab er sich vor dem Turnier in Wien, wo er 2021 bereits einmal den Titel gewonnen hatte: „Für mich ist es tatsächlich nicht so ein Riesenthema im Kopf“, sagte er zum Thema Nummer eins: „Ich denke darüber momentan wirklich nicht nach, weil ich weiß, dass es passieren wird.“ Fast hätte er bis zum folgenden Masters-Turnier in Paris in der kommenden Woche warten müssen, denn in der ersten Runde hatte der junge Spanier Martín Landaluce vier Matchbälle, ehe Zverev noch 7:5, 3:6, 7:6 (11) gewann.

Das Jahr könnte sogar noch einmaliger für Zverev werden. Beim ATP-Jahresabschlussturnier der besten acht Profis in Turin strebt er seinen dritten Titel an, in der Woche danach möchte er das deutsche Team bei den Finals der besten acht Mannschaften in Bologna zum Davis-Cup-Sieg führen: „Ich hoffe, dass wir dort noch zwei Tage länger im Turnier sind als letztes Jahr“, sagte er; 2025 war das DTB-Team im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden. Erst dann wird Zverev pausieren. „Ich fahre auf die Malediven, was für niemanden mehr eine Überraschung ist“, sagte er. Dieses Urlaubsziel sucht er seit vielen Jahren zum Jahresende auf. Nun wird er den Inselstaat erstmals als Weltranglistenerster betreten.