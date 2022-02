Tennisprofi Alexander Zverev hat den Sieg beim ATP-Turnier in Montpellier verpasst. Die deutsche Nummer eins knüpfte im Finale gegen Alexander Bublik nicht an die starken Vorstellungen in den Runden zuvor an. Zverev verlor das Endspiel gegen den Kasachen am Sonntagnachmittag glatt mit 4:6, 3:6. Zwei Wochen nach seiner Enttäuschung bei den Australian Open hatte Zverev in Frankreich seinen 20. Turniertitel auf der Tour angestrebt, doch Bublik war auch im zweiten Aufeinandertreffen zu stark für den 24-Jährigen aus Hamburg. In Melbourne war Zverev, aktuell die Nummer drei der Weltrangliste, bereits im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov ausgeschieden.