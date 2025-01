Statt froh und gesund ins neue Jahr zu starten, plagt sich Alexander Zverev wenige Wochen vor dem ersten Tennis-Höhepunkt der neuen Saison mit einer Verletzung herum. Ohne den angeschlagenen Weltranglisten-Zweiten verlor die deutsche Auswahl beim United Cup im Viertelfinale in Perth 1:2 gegen Kasachstan. Damit ist bei dem Team-Wettbewerb in Australien ein Jahr nach dem Titelgewinn vorzeitig Schluss. Für Zverev ist die Bizeps-Zerrung anderthalb Wochen vor den Australian Open in Melbourne die deutlich schlechtere Nachricht.