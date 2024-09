Ernüchtert und leer sah sein Blick aus, als Alexander Zverev ans Netz schritt. Er gab Taylor Fritz die Hand, während sich die 24 000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium erhoben. 6:7 (2), 6:3, 4:6, 6:7 (3) hatte der 27-jährige Deutsche verloren, er war bei den US Open in New York ausgeschieden, im Viertelfinale. Auch 2024, so sieht das große Bild für den Vierten der Weltrangliste aus, hat ihm nicht den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel eingebracht. Nach dem vorzeitigen Scheitern von Novak Djokovic, dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger, in Zverevs Hälfte der Auslosung hatte sich der Deutsche noch mehr Hoffnungen machen dürfen, das Endspiel zu erreichen. Auf den Serben hätte er im Halbfinale treffen können. Nun schlich Zverev niedergeschlagen vom Platz.