Daniel Altmaier hat seine Erfolgsserie beim Tennisturnier in Madrid fortgesetzt und erstmals bei einer Masters-1000-Veranstaltung das Viertelfinale erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen bezwang den am Rücken angeschlagenen verletzte Spanier Jaume Munar in 85 Minuten mit 6:3, 6:0. In der Runde der besten Acht trifft Altmaier nun auf den Kroaten Borna Coric, der nach 208 Minuten Alejandro Davidovich Fokina (Spanien) mit 6:8 (3) 6:3, 7:6 (3) besiegt hatte. Alexander Zverev hat im Duell mit Carlos Alcaraz eine Überraschung deutlich verpasst. Der 26 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg unterlag dem spanischen US-Open-Sieger im Achtelfinale des ATP-Masters von Madrid 1:6, 2:6. Im Vorjahr hatte Zverev in Madrid erst das Finale gegen den 19-Jährigen verloren, der zu seiner Vorstellung sagte: "Es ist wundervoll, so zu spielen, wie ich heute gespielt habe, ich fühle mich richtig gut."