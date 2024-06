Mit 6:7 (2), 4:6 musste sich Zverev am Samstag gegen den stark aufschlagenden Polen geschlagen geben. Doch der Frust hielt nicht allzu lange an. „Generell glaube ich, dass ich okay spiele“, sagte Zverev, für den es das erste Turnier seit der bitteren Final-Niederlage bei den French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz zwei Wochen zuvor war. Danach hatte er einige Tage Pause gemacht, um die Enttäuschung von Paris zu verarbeiten. Nun plant Zverev ab dem 1. Juli in Wimbledon den nächsten Anlauf auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel nehmen. Die Bilanz auf dem grünen Rasen spricht eher gegen Zverev. Bislang ist der gebürtige Hamburger im All England Lawn Tennis and Croquet Club nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Im vergangenen Jahr war im verregneten London sogar bereits in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini Schluss.