Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei seinem ersten Spiel auf der ATP-Tour nach der Corona-Pause auf den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray treffen. Der Schotte setzte sich am Samstagabend beim Masters-Turnier in New York in drei Sätzen gegen Frances Tiafoe (USA) durch (7:6, 3:6, 6:1). Es war Murrays erstes offizielles Spiel seit November gewesen, er ist nach zwei Hüftoperationen in der Weltrangliste inzwischen auf Platz 129 zurückgefallen. Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos. Die mit 4,67 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung war wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt worden und dient dort als Generalprobe für die am 31. August beginnenden US Open. Für die Männer ist es das erste Turnier seit der Corona-Pause; die Tour der Profiorganisation ATP war seit Anfang März unterbrochen. Die Frauen waren Anfang August in Palermo auf den Platz zurückgekehrt.