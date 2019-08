Hatte in der ersten Runde bei den US Open große Probleme: Alex Zverev.

Dominic Thiem hat am Dienstag gegen Thomas Fabbiano (Italien) drei Sätze verloren, der an vier gesetzte Österreicher ist bei den US Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Stefanos Tsitsipas (Griechenland) hat ebenfalls drei Durchgänge verloren, gegen Andrej Rublew (Russland), der Achte der Setzliste ist auch nicht mehr dabei. Und dessen Landsmann Karen Chatschanow, die Nummer neun, hat sich ebenfalls bereits verabschiedet.

Natürlich muss man nicht erwähnen, dass einer scheitert, wenn er drei Sätze verliert, so sind nun mal die Regeln bei Grand-Slam-Turnieren. Es lohnt indes, diese Niederlagen in einem größeren Zusammenhang zu betrachten: Rafael Nadal hat bislang, wenn er nicht gegen die erbitterten Rivalen Novak Djokovic oder Roger Federer angetreten ist, bei den bedeutenden vier Turnieren dieses Jahres in 18 Partien insgesamt nur drei Sätze verloren - so viele wie Chatschanow, Tsitsipas, Thiem bei ihrem einzigen Match in New York.

Letztere hatten schon in Wimbledon ihre Auftaktpartien verloren - so wie damals auch Alexander Zverev, der sich am Dienstag gegen Radu Albot mehr als drei Stunden lang und über fünf Sätze plagen musste: "Ich bin das schon gewohnt mittlerweile", sagte er danach: "Ich werde 16 Stunden schlafen, am Mittwoch vielleicht zwölf Minuten trainieren und danach wieder schlafen." Ein Scherz, gewiss, aber es stimmt schon: Zverev hat in dem Spiel viel Energie verbraucht, er ist alleine mehr Meter gelaufen (3878) als Federer und Djokovic zusammen (3666) - und das bei einer Veranstaltung in einer Stadt, die, wie Zverev sagt, "auch sehr viel Energie rauben kann".

"Die jungen Spieler klopfen an die Tür, es wird immer lauter"

Für Federer, Nadal und Djokovic, die so genannten "Big Three", dienen diese ersten Partien bei einem Grand-Slam-Turnier dem Einspielen und Eingewöhnen, viele andere kämpfen da bereits ums Überleben. Federer zum Beispiel bemerkte nach verlorenem ersten Durchgang gegen Sumit Nagal (Indien), der erst sechste Grand-Slam-Satzverlust in diesem Jahr gegen die Nicht-Big-Three-Rivalen, dass er nun lieber mal vom dritten in den vierten Gang schalten sollte, er hätte freilich noch drei weitere Level zur Verfügung gehabt. Djokovic (sieben verlorene Sätze) und Nadal gestalteten ihre ersten Partien jeweils als gemütliche Spazierfahrten im zweiten Gang.

Diese Drei haben die vergangenen elf Grand-Slam-Turniere untereinander aufgeteilt, in diesem Zeitraum hat es bei den Frauen neun verschiedene Siegerinnen gegeben. Die womöglich krasseste Statistik zu dieser Dominanz: Thiem ist der einzige aktive Spieler, der jünger ist als 30 Jahre und schon mal einen Satz in einem Grand-Slam-Finale gewonnen hat. "Die jungen Spieler klopfen an die Tür, es wird immer lauter", sagt Federer. Ja, sie klopfen, diese designierten Nachfolger, und bisweilen können sie die Etablierten mit der Trommelei etwas ärgern - es gibt aber keinen, der diese Tür nun endlich mal eintritt.

Es verlangt ja niemand, dass nun einer daherkommt und in der kommenden Saison drei Grand-Slam-Turniere gewinnt, und es gibt auch immer nachvollziehbare Gründe für frühe Niederlagen. Thiem plagte sich vor den US Open zwei Wochen lang mit einer Grippe, Tsitsipas konnte am Ende der tollen Partie gegen Rublew wegen Krämpfen im rechten Bein kaum noch laufen, Zverev plagte zuletzt eine Zitterhand beim zweiten Aufschlag. So was passiert, gerade bei jungen Spielern.