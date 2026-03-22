Der beste deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev, 28, hat beim Masters-1000-Turnier in Miami nach einem 6:2, 6:4-Sieg gegen den Qualifikanten Martin Damm aus den USA die dritte Runde erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Zverev hatte in der ersten Runde ein Freilos. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Kroaten Marin Cilic, 37.