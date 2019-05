25. Mai 2019, 21:25 Uhr Tennis Zverev spielt sich warm für Paris

Der deutsche Tennisprofi holt den Titel in Genf - allerdings äußerst knapp. Finnland und Kanada stehen im Finale der Eishockey-WM.

Meldungen im Überblick

Tennis, Genf: Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Genf seinen ersten Titel in diesem Jahr gewonnen. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg setzte sich am Samstag im Endspiel gegen den Chilenen Nicolas Jarry nach zwei langen Regenunterbrechungen 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) durch. Nach seinen zuletzt schwachen Leistungen und dem Abrutschen auf Platz fünf der Weltrangliste scheint Zverev kurz vor Beginn der French Open zurück zu alter Stärke zu finden. Nach 2:35 Stunden verwandelte er seinen vierten Matchball und revanchierte sich für die Niederlage gegen Jarry zuletzt in Barcelona. Bei den French Open spielt Zverev am Dienstag gegen den Australier John Millman.

Eishockey, WM: Finnland und Kanada bestreiten am Sonntag das Endspiel der Eishockey-WM in der Slowakei. Am Samstagabend bezwang Kanada im Halbfinale Tschechien deutlich mit 5:1 (1:0,2:0,2:1) in Bratislava. Die Tore schossen der bislang beste WM-Torschütze Mark Stone aus Las Vegas mit seinem achten Turnier-Treffer (6. Minute), Darnell Nurse (21.), Pierre-Luc Dubois (26.), Kyle Turris (47.) und Thomas Chabot (54.). Tomas Zohorna traf für Tschechien (54.). Zuvor hatte Finnland den Top-Favoriten Russland 1:0 (0:0,0:0,1:0) besiegt. Das Siegtor schoss Marko Anttila von Jokerit Helsinki in der 51. Minute. Das Finale findet am Sonntag (20.15 Uhr) in Bratislava statt.

2. Bundesliga, Relegation: Dario Lezcano hat dem FC Ingolstadt gute Aussichten auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verschafft und die Aufstiegsträume des SV Wehen Wiesbaden fast schon zerstört. Der Stürmer des Zweitliga-16. traf am Freitag im Relegationshinspiel beim hessischen Drittligisten in der 1. und 47. Minute (Foulelfmeter) zum 2:1 (1:0)-Sieg der Schanzer, die die Rettung im Rückspiel am kommenden Dienstag vor heimischer Kulisse perfekt machen können. Wiesbaden gibt der späte Anschlusstreffer durch Daniel Kofi Kyereh (90.+6) Hoffnung.

Die Partie vor 7698 Zuschauern begann für den unterklassigen Herausforderer mit einem Schock: Nach nur 35 Sekunden schob Lezcano aus kurzer Distanz den Ball völlig freistehend zur frühen Führung für den Favoriten ins lange Eck. Die Hessen, die von 2007 bis 2009 in der 2. Liga gespielt hatten, ließen sich davon zunächst aber nicht beeindrucken und wären fast zum schnellen Ausgleich gekommen. Ein artistischer Fallrückzieher von Torjäger Manuel Schäffler, der von 2012 bis 2014 für den FCI spielte, landete jedoch nur auf dem statt im Netz.

Die Hausherren machten ordentlich Druck und ließen den Zweitligisten kaum zur Entfaltung kommen. Allerdings konnte sich die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm trotz klarer Feldvorteile keine weiteren Chancen erspielen. Die Gäste, die eigentlich als ein Aufstiegsanwärter in die Saison gestartet waren, boten in der Offensive 45 Minuten lang eine enttäuschende Vorstellung.

Nach dem Wechsel wurde der Außenseiter aber gleich beim ersten Angriff erneut von den Ingolstädtern überrumpelt. Wehens Torwart Markus Kolke ließ einen Schuss von Almog Cohen abprallen und holte den nachsetzenden Lezcano anschließend von den Beinen. Der Gefoulte trat selbst an den Punkt und verwandelte flach ins Eck. Der zweite Rückschlag raubte Wehen Wiesbaden den Schwung. Mit zunehmender Spielzeit schwand auch der Glaube an eine Wende. Ingolstadt kontrollierte nun das Geschehen, musste in der Nachspielzeit aber dennoch den Anschlusstreffer hinnehmen.

Goldener Schuh, Lionel Messi: Lionel Messi hat als erster Fußballer zum sechsten Mal den "Goldenen Schuh" für Europas besten Torjäger gewonnen. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für den FC Barcelona beim Titelgewinn in La Liga 36 Tore und verwies mit 72 Punkten Kylian Mbappe (33 Tore/66 Punkte) auf Rang zwei. Dem französischen Weltmeister reichte am Freitag sein Treffer für Paris St. Germain gegen Stade Reims (1:3) nicht, um Messi noch einzuholen. Messi gewann die Trophäe schon zum dritten Mal in Folge, erstmals war die Auszeichnung 2010 an den Argentinier gegangen. Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (Bayern München) belegte mit 22 Toren und 44 Punkten den fünften Platz. Zur Ermittlung der Rangliste wird die Anzahl der Tore mit einem Faktor multipliziert, der sich nach der Liga-Stärke richtet. Die fünf großen Ligen in Deutschland, Spanien, England, Italien und Frankreich erhalten dabei den Faktor zwei.