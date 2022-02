Der deutsche Tennisprofi gewinnt ein rekordhaft spät beendetes Match. Eine Neuseeländerin erzielt drei Eigentore in einer Halbzeit. Ralf Schumachers Sohn startet künftig in der DTM.

Meldungen in der Übersicht

Tennis, Zverev: Alexander Zverev hat in einer historischen Nachtschicht in Acapulco den ersten Schritt seiner Mission Titelverteidigung geschafft. Die deutsche Nummer eins machte um 4.54 Uhr Ortszeit mit einem schwer erschufteten 3:6, 7:6 (12:10), 6:2-Erstrundensieg gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby den Achtelfinaleinzug perfekt - so spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. "Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe und Teil der Geschichte bin", sagte Zverev nach der denkwürdigen Partie: "Es war ein unglaublicher Kampf, ein unglaubliches Match. Ich hoffe, dass diese Woche noch viele weitere folgen werden."

Den bisherigen Rekord hatten Lleyton Hewitt (Australien) und Marcos Baghdatis (Zypern) 2008 bei den Australian Open mit einem Ende um 4.34 Uhr aufgestellt. Zverevs Match hatte in Mexiko erst kurz nach 1.30 Uhr Ortszeit begonnen, da die beiden vorherigen Matches in der Abendsession jeweils die Drei-Stunden-Marke geknackt hatten. Olympiasieger Zverev, der im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren musste, trifft nach seinem Erfolg nun auf den Münchner Peter Gojowczyk. Gojowczyk, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, setzte sich gegen Brandon Nakashima (USA) mit 6:4, 6:4 durch. Ausgeschieden ist dagegen der Kölner Oscar Otte, der zum Auftakt dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 8) mit 2:6, 4:6 unterlag.

Zverev agierte gegen Brooksby, der im vergangenen Jahr einen großen Sprung in der Weltrangliste gemacht hatte, im ersten Satz zu verhalten, und sein Gegner attackierte mit starken Returns. Im zweiten Durchgang war es ein ausgeglichenes Match auf hohem Niveau, in dem Zverev enorm starke Nerven brauchte. Dann entwickelte sich das Match zu stark vorgerückter Stunde immer mehr zu einem sportlichen Drama, das die deutsche Nummer eins am Ende für sich entschied.

Frauenfußball, Eigentore: Zum Jubiläum ein Hattrick gegen den Weltmeister - leider ins falsche Tor: Für Meikayla Moore ist der 50. Einsatz für Neuseelands Frauenfußball-Nationalmannschaft zum sportlichen Albtraum geworden. Beim 0:5 (0:3) im Rahmen des SheBelieves-Cup gegen die USA unterliefen ihr zwei Eigentore in den ersten sechs Minuten (5./6.) - und dann ein weiteres noch vor der Pause (36.). Sie hatte einen harten Arbeitstag", sagte Neuseelands Trainerin Jitka Klimkova nach dem Spiel im kalifornische Carson: "Natürlich ist sie sehr enttäuscht. Aber sie ist eine unglaubliche Person und Spielerin, die in dieses Team gehört. Wir stehen in diesem schwierigen Moment alle hinter ihr."

Moore, die für den englischen Zweitligisten FC Liverpool spielt, lenkte drei Flanken der Amerikanerinnen ins eigene Tor, zweimal mit dem Fuß, einmal per Kopf. Wenig später wurde sie ausgewechselt und an der Seitenlinie getröstet. "Das ist ein Spiel, und Eigentore gehören dazu", sagte US-Coach Vlatko Andonovski: "Das passiert einfach. Eigentlich war sie jeweils ganz gut positioniert, es war einfach unglücklich."

Motorsport, DTM: David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, fährt in diesem Jahr in der DTM. Der 20-Jährige, der zuletzt in der Formel 3 antrat, wird in einem Mercedes AMG für den Rennstall Winward starten. "Zwischen den beiden Fahrzeugkategorien liegen Welten", sagte David Schumacher in einer Mitteilung. Er wird an Mittwoch in Portimão an der Algarve erste Testfahrten mit seinem neuen Wagen absolvieren. Im sei bewusst, dass er viel lernen müsse, um zu bestehen. "Mein Ziel fürs erste Jahr ist es, mich ans Rennauto zu gewöhnen und die vielen Details aufzunehmen, die in der DTM wichtig sind", sagte er.

Fußball, FC Bayern: Manuel Neuer ist zurück auf dem Trainingslatz, Thomas Müller hingegen wird Bayern München erst einmal fehlen: Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montagnachmittag mitteilte, ist der 32 Jahre alte Angreifer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es gehe ihm gut, teilte der FC Bayern mit. Es ist Müllers zweite Infektion - am 11. Februar 2021 wurde beim Weltmeister von 2014 während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen. Derweil hat Nationaltorhüter Neuer 15 Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist noch unklar.

Fußball, Union: Der 1. FC Union Berlin verliert nach Max Kruse und Marvin Friedrich im Sommer den nächsten Leistungsträger. Mittelfeldspieler Grischa Prömel kehrt zur kommenden Saison zur TSG 1899 Hoffenheim zurück, für die er von 2013 bis 2015 gespielt hatte. Das gaben beide Vereine am Montag überraschend bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler war 2017 vom Karlsruher SC zu Union gekommen und stieg mit den Berlinern 2019 in die Fußball-Bundesliga auf. "Ich habe mit Union - dem Verein, den Fans und den Mitarbeitern - in den letzten Jahren sehr viel erlebt. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, haben uns den Traum von der Bundesliga verwirklicht und uns dann für Europa qualifiziert. Diese besondere Zeit hat mich tief geprägt und wird mir für immer in Erinnerung bleiben", sagte Prömel. In dieser Saison kam Prömel in 19 von 23 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Die Abschiedsankündigung trifft die Köpenicker in einer schwierigen Zeit. Die Lücke, die die Transfers von Kruse (VfL Wolfsburg) und Friedrich (Borussia Mönchengladbach) im Wintertransferfenster hinterlassen hat, konnte noch nicht geschlossen werden. Erstmals seit fast zwei Jahren kassierten die Eisernen in der Fußball-Bundesliga drei Niederlagen in Serie und erzielten dabei kein Tor. Kurz nach dem Saisonbeginn hatte bereits der Abgang von Robert Andrich zu Bayer Leverkusen kompensiert werden müssen.