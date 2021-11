Alexander Zverev hat sich bei den ATP Finals in Turin in eine gute Ausgangslage im Kampf ums Halbfinale gebracht. Der Weltranglistendritte führte in seinem ersten Vorrundenmatch gegen den Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini 7:6 (7), 1:0, ehe sich der Italiener an den seitlichen Bauchmuskeln behandeln ließ und kurz darauf aufgab. Zverev trifft an diesem Dienstag auf Titelverteidiger Daniil Medwedew. Der Russe besiegte zum Auftakt den Polen Hubert Hurkacz 6:7 (5), 6:3, 6:4.