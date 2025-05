Trotz des abrupten Endes seiner Siegesserie macht sich Tennisprofi Alexander Zverev keine Sorgen um einen Rückfall in eine Formkrise. „Alles in allem habe ich das Gefühl, dass sich mein Spiel verbessert. Und ich habe das Gefühl, dass in meinem Spiel nicht allzu viel falsch läuft. Mein Gegner war heute besser als ich, das kann im Sport passieren“, sagte er nach der Achtelfinalniederlage beim ATP-Masters in Madrid gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo.