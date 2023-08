Tennis:Zverev ist die Musik zu laut

Alexander Zverev blickte schon wieder freundlicher, als er sein Autogramm auf übergroße Tennisbälle schrieb. Im Spiel zuvor, beim Achtelfinaleinzug in Cincinnati (7:5, 6:4 gegen den Japaner Yoshihito Nishioka), hatte sich der 26 Jahre alte Hamburger mächtig aufgeregt. Im ersten Satz des Duells brachte ihn immer wieder laute Musik aus den Boxen des Nebenplatzes aus der Konzentration. "Wir spielen bei einem der wichtigsten Turniere des Jahres. Warum kann man es nicht einfach ausschalten?", fragte der frühere Weltranglistenzweite verärgert. Die Turnierveranstalter versprachen Besserung, kurzzeitig kam Zverev trotzdem auf dem Platz aus dem Rhythmus, kämpfte sich dann aber im zweiten Satz durch die Partie.

In der Runde der letzten 16 Spieler traf Zverev auf den Russen Daniil Medwedew (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe), dessen bester Bodenbelag der Hartplatz ist und gegen den er in diesem Jahr bereits dreimal verloren hat. Zverev ist der Turniersieger von 2021 bei den Western und Southern Open von Cincinnati.

Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic steht ebenfalls im Achtelfinale. Sein Gegner, Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien, gab im Erstrundenmatch nach 4:6 im ersten Satz verletzt auf. Djokovics nächster Kontrahent ist nun der Franzose Gael Monfils. Für den 36 Jahre alten Serben war es das erste Einzel in den USA seit dem verlorenen Finale der US Open 2021. Seither war Djokovic nicht mehr in den USA aktiv, weil er wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht einreisen durfte. Die US Open beginnen am 28. August. Djokovic hat in New York bereits drei Mal gewonnen.