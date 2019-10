Zverev in Paris jetzt gegen Kanadier Shapoval

Paris (dpa) - Alexander Zverev trifft beim Tennis-Turnier in Paris im Achtelfinale auf den Kanadier Denis Shapovalov.

Der 20-Jährige setzte sich in der zweiten Runde gegen den Italiener Fabio Fognini mit 3:6, 6:3, 6:3 durch. Damit kann Fognini im Kampf um die verbliebenen zwei Tickets für die ATP Finals in London Zverev nicht mehr gefährlich werden.

Die deutsche Nummer eins hatte am Vorabend ihr Auftaktmatch gegen den Spanier Fernando Verdasco klar mit 6:1, 6:3 gewonnen und damit einen weiteren Schritt in Richtung London gemacht. Der Jahresabschluss der acht besten Spieler des Jahres findet vom 10. bis 17. November statt. Im vergangenen Jahr konnte Zverev die Veranstaltung in der britischen Hauptstadt gewinnen.