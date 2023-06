Alexander Zverev schrie nach fast zwei Stunden harter Arbeit seine Freude heraus und ließ sich vom Publikum in Halle feiern: Der Tennis-Olympiasieger steht nach einer weitgehend überzeugenden Vorstellung zum dritten Mal im Halbfinale des Rasenturniers. Der 26-Jährige, der 2016 und 2017 bei dem ATP-Event das Finale erreicht hatte, bezwang am Freitag den Chilenen Nicolas Jarry 7:5, 6:3 und bewies zehn Tage vor dem Start von Wimbledon erneut seinen Formanstieg. "Es ist großartig, dass ich so weiterspiele wie in Paris, aber es gibt noch einige Dinge zu verbessern", sagte Zverev, der auf Sand in Roland Garros das Halbfinale erreicht hatte.

Aufschläge schneller als 220 Stundenkilometer, kaum vermeidbare Fehler und eine mentale Widerstandskraft in kniffligen Matchphasen - Zverev bewies, dass der Aufschwung von den French Open kein Strohfeuer war. Er wird Selbstvertrauen mitnehmen zum Rasenklassiker in London (ab 3. Juli), den er im vergangenen Jahr nach schwerer Knöchelverletzung verpasst hatte.

Im Kampf ums Endspiel von Halle trifft Zverev an diesem Samstag auf Alexander Bublik aus Kasachstan, der im Achtelfinale die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff (Warstein) ausgeschaltet hatte. Gegen Jarry hatte Zverev Ende Mai im Halbfinale des Sandplatzturniers in Genf eine glatte Niederlage einstecken müssen, diesmal setzte er sich durch und zog im Ranking wieder an Struff vorbei. Jarry sei "sehr gefährlich auf Rasen", sagte Zverev, immerhin habe der Chilene den Griechen Stefanos Tsitsipas und damit "einen der besten Spieler der Welt" bezwungen.