Alexander Zverev, 24, hat beim Tennisturnier in Monte Carlo den Italiener Jannik Sinner in drei Sätzen geschlagen

(5:7, 6:3, 7:6) und das Halbfinale erreicht. Nach 3:07 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball in dem Duell. Erstmals im Turnier gab er einen Satz ab. Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Zverev der am höchsten platzierte Profi bei diesem Sandplatzturnier. Im Halbfinale trifft der gebürtige Hamburger an diesem Samstag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.