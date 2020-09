Zieht in einem dramatischen Fünf-Satz-Match ins Finale der US Open ein: Alexander Zverev.

In einem Fünf-Satz-Match besiegt der Deutsche den Spanier Pablo Carreño Busta und steht nun zum ersten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Alexander Zverev hat erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Im Halbfinale der US Open bezwang der 23 Jahre alte Hamburger den Spanier Pablo Carreno Busta nach einer starken Aufholjagd in drei Stunden und 22 Minuten mit 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Im Endspiel am Sonntag trifft Zverev auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Vorjahresfinalisten Daniil Medwedew aus Russland. Bei einem Sieg wäre er der erste deutsche Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel seit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewann.

Becker war 1989 auch der bislang letzte Deutsche, der in New York den Titel geholt hatte. Auf einen Finaleinzug bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere mussten die deutschen Herren seit Rainer Schüttler 2003 bei den Australian Open warten. In Melbourne war Zverev im Januar noch in seinem ersten Major-Halbfinale gescheitert.